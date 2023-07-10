 

Клетка нашла птицу

10.07.2023, 18:03, Разное
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Приз за лучшую женскую роль международного фестиваля VOICES Хадижа Батаева («Клетка ищет птицу») не получит — она отказалсь от кино и надела хиджаб.


Кадр из фильма «Клетка ищет птицу»

На недавно завершившемся Международном кинофестивале VOICES приза за лучшую роль удостоена Хадижа Батаева из фильма сокуровской ученицы Малики Мусаевой «Клетка ищет птицу». «Новая газета» писала об этой замечательной картине.

Продюсер фильма Николай Янкин из некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации», на средства которого снята картина (в госфинансировании ей отказали), объяснил, что актриса «не сможет получить приз и, возможно, даже никогда не узнает о награде. Оказывается, Хадижа потеряла всякий контакт с русским миром, ходит в хиджабе и сознательно отказывается от всяких связей с кино».

Мировая премьера картины прошла на Берлинале и была поддержана мировой кинопрессой.

Малика Мусаева сняла воздушное кино на родном чеченском языке с актерами-непрофессионалами в селе Аршты на границе Чечни и Ингушетии. Героиня фильма Яха — ученица последнего класса школы в маленьком чеченском селе. У порога взрослой жизни она оказывается перед экзистенциальным выбором: сама юность связана с безмерными и неоправданными надеждами. Яха уже почти готова вспорхнуть и улететь. Но клетка патриархального мира сжимает, теснит будущее. Клетка ищет птицу. Да и птицы — героини, смирившиеся с устоями, требующими неуклонного соблюдения традиционных законов, — по наследству передают безропотность, покорность новым поколениям. Старые учат молодых терпеть.

И кажется, небезуспешно. Хадижа — дочь директрисы клуба в селе Аршты. На пробы пришла со своей подругой Мадиной. Когда Малика увидела это необыкновенное, почти иконописное лицо, начала уговаривать девушку и ее маму согласиться на съемки. Уговаривала долго. А потом мама всегда была на площадке.

Но после съемок ни Хадижа, ни Мадина не проявляли никакого интереса к картине и ее судьбе. Напротив, Хадижа переживала, что оставила свое лицо на экране. У нее очень религиозный старший брат. Обе девушки надели хиджабы и полностью закрылись от внешнего мира. Малика не хотела бы, чтобы картину показывали в Чечне, чтобы не добавить проблем исполнительницам главных и второстепенных ролей.

А фраза Кафки из «Превращения» — «Клетка пошла искать птицу» оказалась пророческой.

Лариса Малюкова,
обозреватель «Новой»

Источник: Новая газета


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