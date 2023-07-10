Бермуды – лучший летний выбор для невысоких девушек (идеи образов)
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Шорты-бермуды — незаменимая вещь, которая должна присутствовать в гардеробе всех модниц. Невысокие девушки могут легко добавить этот наряд в свой образ, и при этом он не будет укорачивать рост. Это отличный летний выбор, который точно никого не оставит равнодушным.
Вот несколько советов относительно того, как добавить шорты-бермуды в свой образ.
Шорты с высокой талией
Такие модели отличаются тем, что они визуально удлиняют ноги.
Кроме того, наряды с завышенной талией помогают создать иллюзию более стройного силуэта. Стоит носить наряд с заправленной рубашкой и ремнем.
Шорты подходящей длины
Девушкам невысокого роста стоит выбирать наряд правильной длины, чтобы он визуально не укорачивал ноги.
Стоит выбирать фасоны чуть выше колена и избегать слишком длинных шорт, так как они могут сделать ноги короче.
Нейтральные тона и однотонные наряды
Стоит выбирать шорты нейтральных цветов, таких как белый, бежевый, черный или темно-синий.
Желательно сочетать их с предметами одежды из той же цветовой гаммы, чтобы усилить этот эффект.
Стильные туфли
Обувь играет важную роль, когда речь идет о стилизации шорт. Если хочется создать ощущение более длинных ног, стоит выбирать туфли телесных тонов, подходящих к оттенку кожи.
Кроме того, ношение обуви на каблуках или танкетке также поможет визуально удлинить ноги.
Создать вертикальные линии
Эффекта более длинных ног можно достичь, комбинируя шорты с блузами или длинными топами, которые ниспадают на талию.
Также можно добавить открытый жакет или жилет, чтобы создать вертикальные линии в образе.
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