 

Бермуды – лучший летний выбор для невысоких девушек (идеи образов)

10.07.2023, 17:45, Разное
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Шорты-бермуды — незаменимая вещь, которая должна присутствовать в гардеробе всех модниц. Невысокие девушки могут легко добавить этот наряд в свой образ, и при этом он не будет укорачивать рост. Это отличный летний выбор, который точно никого не оставит равнодушным.

Вот несколько советов относительно того, как добавить шорты-бермуды в свой образ.

Шорты с высокой талией

Такие модели отличаются тем, что они визуально удлиняют ноги.

Кроме того, наряды с завышенной талией помогают создать иллюзию более стройного силуэта. Стоит носить наряд с заправленной рубашкой и ремнем.

Шорты подходящей длины

Девушкам невысокого роста стоит выбирать наряд правильной длины, чтобы он визуально не укорачивал ноги.

Стоит выбирать фасоны чуть выше колена и избегать слишком длинных шорт, так как они могут сделать ноги короче.

Нейтральные тона и однотонные наряды

Стоит выбирать шорты нейтральных цветов, таких как белый, бежевый, черный или темно-синий.

Желательно сочетать их с предметами одежды из той же цветовой гаммы, чтобы усилить этот эффект.

Стильные туфли

Обувь играет важную роль, когда речь идет о стилизации шорт. Если хочется создать ощущение более длинных ног, стоит выбирать туфли телесных тонов, подходящих к оттенку кожи.

Кроме того, ношение обуви на каблуках или танкетке также поможет визуально удлинить ноги.

Создать вертикальные линии

Эффекта более длинных ног можно достичь, комбинируя шорты с блузами или длинными топами, которые ниспадают на талию.

Также можно добавить открытый жакет или жилет, чтобы создать вертикальные линии в образе.


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