 

Кардиолог предупреждает: некоторые каши могут быть вредными для сердца

10.07.2023, 17:36, Разное
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Кардиолог Грант Шехян поделился важной информацией о вреде некоторых каш для людей, страдающих болезнями сердца. Он указал, что определенные способы приготовления могут превратить это обычное блюдо во что-то опасное для сердечников. Особенно вредными оказываются каши, в которые добавляется сливочное масло.

“К сожалению, существует культура добавления сливочного масла и жарки каш, что делает их значительно менее полезными. Правильная каша для людей с сердечными проблемами должна быть без холестерина, то есть без сливочного масла”, – подчеркнул доктор.

Грант Шехян также отметил, что сокращение потребления жиров может способствовать улучшению состояния сосудов, поскольку уменьшает образование налета на их стенках. Он рекомендует избегать каш, приготовленных с использованием соли, так как они также вредны для людей с болезнями сердца. Вместо соли врач рекомендует добавлять кунжут или зелень для придания блюду более насыщенного вкуса.

Кардиолог также отметил, что каши следует рассматривать как основное блюдо, а не просто гарнир. Он предупредил, что особенно вредно их сочетать с жирным и жареным мясом. Эксперт подчеркнул, что основным принципом правильного питания для сердечников является уменьшение потребления жареной и жирной пищи, а увеличение потребления блюд, приготовленных на пару.

Кроме того, кардиолог рекомендует предварительно замачивать зерна для приготовления каш, а не использовать сваренные. По его словам, термическая обработка лишает зерно многих полезных веществ, включая белок.


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