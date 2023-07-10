В Китае издали миллионным тиражом сборник постов Дмитрия Медведева в Telegram

В Национальной библиотеке Китая состоялась презентация сборника «Медведь молвит», состоящего из 100 ключевых изречений, опубликованных Дмитрием Медведевым в своём Telegram-канале.

В предисловии к изданию Си Цзиньпин призвал всех «суверенных лидеров» равняться на заместителя председателя Совета безопасности России, который «метким словом указывает Западу на его место».

«Я лично настоял на оперативной подготовке китайского перевода изречений Дмитрия Медведева, которого много лет знаю лично. Именно такие люди дают достойный отпор коллективному Западу, который стремится поработать весь мир», – заявил глава КНР на презентации книги.

Тираж сборника составил один миллион экземпляров, большая часть из которого уже распродана. По данным социологов Пекинского университета, за последний год Дмитрий Медведев стал одним из самых цитируемых иностранцев в китайском сегменте Интернета.

«Если в 2021 году в наших соцсетях Дмитрия Медведева цитировали порядка 10 тысяч раз, то только за последние полгода на него сослались более 100 миллионов раз. Причину этого мы видим в том, что экс-президент России говорит именно то, что хочет слышать про Запад народ Великого Китая», – сказал журналистам декан факультета социологии университета Янь Фу.

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