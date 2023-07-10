Скандалы: Обновили дефолт

За полгода банкротами стали 163 тыс. Россиян

В России установлен новый рекорд по банкротству граждан. За первое полугодие 2023-го таковыми признаны 163 тыс. человек — на треть больше, чем годом ранее. Это следует из данных Федресурса, с которыми ознакомились «Известия». Тенденция объясняется закредитованностью населения, а также развитием института финансовой несостоятельности. Темпы роста числа дефолтов среди граждан снижаются, но по-прежнему остаются высокими, отметили эксперты. Впрочем, число россиян, у которых есть проблемы с выплатами по кредитам, остается стабильным — их порядка 9 млн человек.

Темпы банкротства

За январь—июнь 2022 года суды признали банкротами 162,9 тыс. граждан, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2022-го, сообщили «Известиям» в Федресурсе. При этом темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжили замедляться. Для сравнения, в январе—июне прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021-го число дефолтов увеличилось в 1,4 раза (с 88 тыс. до 121,3 тыс.), а за шесть месяцев 2021 года к пандемийному 2020-му — в 2,1 (с 42,7 тыс. до 88 тыс.).

По итогам шести месяцев 2023 года в абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют Московская область и Москва. В этих регионах их число достигает 7,97 тыс. и 7,75 тыс. соответственно. Далее следует Краснодарский край (7,74 тыс.), Свердловская область (6,13 тыс.) и Башкортостан (5,79 тыс.). Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС, отмечается в материалах.

С момента существования института судебного банкротства физлиц — 1 октября 2015-го — несостоятельными признаны уже 916 тыс. россиян, следует из статистики Федресурса.

В России механизм судебного банкротства граждан работает с октября 2015-го, а внесудебного — с сентября 2020 года.

Первая схема позволяет россиянину признать себя несостоятельным через суд при наличии долга свыше 500 тыс. рублей. Процедура платная, ею можно воспользоваться лишь раз в пять лет.

Вторая дает физлицу право признать уйти в дефолт без суда. Она бесплатная и запускается через МФЦ. Но этот механизм подходит только тем, у кого есть задолженность от 50 тыс. до 500 тыс. Прибегнуть к этому способу избавления от долгов можно раз в 10 лет.

К второму механизму — внесудебному банкротству — за шесть месяцев допущено 5,13 тыс. человек, а 2,17 тыс. заявителям было отказано, следует из данных Федресурса. Всего с сентября 2020-го по июнь нынешнего подобную процедуру прошли 18,7 тыс. россиян с суммой долга 6,44 млрд рублей, то есть в среднем 344,4 тыс. на человека.

В ноябре 2022-го Минэк подготовил изменения в части внесудебного банкротства, позволяющие гражданам с единственным источником дохода в виде пенсии или пособия на детей претендовать на процедуру через год после начала принудительного взыскания долга. Также предложено расширить диапазон задолженности физлиц от 25 тыс. до 1 млн рублей, а срок повторного обращения к схеме избавления от долгов без суда сократить с десяти до пяти лет.

Уровень информированности россиян о готовящихся изменениях достаточно высок, и доступ к бесплатной схеме расширится, отметил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. По его словам, требование о наличии оконченного исполнительного производства играло в ряде случаев роль фильтра для прохождения механизма избавления от долгов без суда. С внедрением планируемых нововведений к этому инструменту могут прибегнуть граждане, которые ранее рассчитывали только на судебную процедуру.

Метрики закредитованности

В абсолютном выражении прирост банкротств граждан через суды все еще очень высокий, оценил руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Однако, по его оценкам, пока темпы увеличения показателя будут на уровне 30–40% в годовом выражении, поскольку двукратные цифры прошлых лет были в том числе обусловлены эффектом низкой базы, который себя исчерпал.

Вместе с тем эксперт не исключил, что в какой-то момент неизбежно проявятся ограничения, связанные с загрузкой судов и арбитражных управляющих. Возможно, замедление темпов роста — сигнал, что эти факторы начали срабатывать. Будут ли они влиять на повышение числа судебных процедур, зависит от развития электронных технологий в этой сфере. При этом необходимо способствовать развитию инфраструктуры, обеспечивающей электронный доступ арбитражных управляющих и системных кредиторов к государственным информационным ресурсам, с тем чтобы облегчить розыск активов должников и максимально автоматизировать процессы, подчеркнул Алексей Юхнин.

Рост количества банкротств объясняется повышением уровня информированности граждан, уверен президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. По его оценкам, на сегодня проблемы с выплатами испытывают порядка 9 млн заемщиков, что сопоставимо с показателями прошлого и позапрошлого годов.

— В целом платежеспособность россиян сейчас находится на стабильном уровне. Кроме того, как показала практика, в период кризиса граждане переходят на сберегательную модель поведения, которая позволяет зачастую высвободить средства и досрочно погашать кредиты, — отметил Эльман Мехтиев.

Среднее значение показателя долговой нагрузки сейчас достаточно стабильно и находится далеко от критических показателей, заверил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. К тому же банки на протяжении уже долгого времени придерживаются консервативной политики, и регулятор держит руку на пульсе, вводя лимиты на выдачу рискованных займов и несколько охлаждая рынок розничного кредитования, добавил он.

Пока ситуация с платежеспособностью россиян не внушает опасений, согласился главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Он отметил, что основные метрики закредитованности не ухудшаются.

Роза Алмакунова

Оригинал материала: “Известия”