 

В Печатниках появится кинотеатр под открытым небом

10.07.2023, 17:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что кинотеатр расположится в центре двора. Также на территории жилого комплекса создадут несколько тематических детских площадок, места для занятий спортом, зону отдыха и амфитеатр.

Через придомовую территорию пройдет искусственная река. Ее русло будет наполняться во время дождя.

“Вокруг нее расположится сеть из островов. На них и будут организованы места для просмотра фильмов с экранами и проекторами”, – уточнил Бочкарев.

На территории жилого комплекса обустроят более двух гектаров территории. По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, в скором времени девелопер начнет благоустраивать 13 километров территории вдоль Москвы-реки.

Она напомнила, что мэр столицы Сергей Собянин неоднократно обращал внимание на важность создания развитой инфраструктуры жилых комплексов по принципу “город в городе”.

В составе жилого комплекса возведут 14 домов переменной этажности общей площадью 378 тысяч квадратных метров. Высота зданий составит от 12 до 69 этажей. Всего построят более шести тысяч квартир.

Первые этажи будут нежилыми: там предусмотрены помещения для супермаркетов, салонов красоты, кафе, а также социально-бытовая и коммерческая инфраструктура.

В ЖК будет насыщенная социальная инфраструктура. Девелопер построит медицинский центр, школу, детский сад и спортивные клубы.

Ранее сообщалось, что инвестор откроет в Печатниках детский сад. Дошкольное учреждение появится в здании площадью 327 квадратных метров, которое город выставил на торги по программе “1 рубль за квадратный метр в год”.

“Будущему арендатору предстоит отремонтировать и оборудовать здание под детский сад, который смогут посещать не менее 30 детей, а также благоустроить прилегающую территорию и приступить к образовательной деятельности”, – рассказал глава столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Ранее мэр Москвы рассказал о реализации программы “Мой район” в Печатниках, Текстильщиках и Южнопортовом.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / Сын Михаила Ефремова перенес трепанацию черепа

10.07 / Fox Business – хвалёный экономический курс Байдена принёс американцам только инфляцию

10.07 / Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном

10.07 / В Москве капитально отремонтируют 33 дома в стиле неоклассицизма

10.07 / “Забудьте про Израиль”: врач рекомендовал больной Пугачевой остаться на ПМЖ в Латвии

10.07 / Сергей Собянин официально зарегистрирован кандидатом на пост Мэра Москвы

10.07 / В Москве ребенок съел гриб во время прогулки и попал в больницу

10.07 / Бьянка обвинила известного артиста в сексуальных домогательствах: Каждый его знает

10.07 / Четверо суток температурных рекордов — Земля переживает самую жаркую неделю в истории

10.07 / Новый формат — Япония станет первым партнёром ЕС в области безопасности и обороны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика