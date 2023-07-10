Оборки, объемные цветы, бахрома: тенденции Недели высокой моды в Париже, которые можно включить в повседневные образы

На Неделе высокой моды в Париже были представлены новые тенденции сезона осень-зима, которые можно легко добавить в свой повседневный образ.

Вот несколько отличных трендов, которые заслуживают особого внимания, и советы относительно того, как можно интегрировать их в свой образ.

Топы-бюстье

Эффектные и роскошные топы-бюстье были широко представлены на Неделе высокой моды осенне-летнего сезона 23/24 года. Такой наряд помогает сделать образ более гламурным и роскошным.

К счастью, майку или укороченный топ легко сменить на бюстгальтер. Эта популярная и модная тенденция придает образу свежесть, особенно если она выполнена из металлизированных тканей.

Наряды оверсайз

На Неделе высокой моды в Париже была представлена одежда больших размеров. В частности, интересно смотрятся такие наряды, как топы, юбки и блейзеры.

Эффектный образ можно создать при помощи простой белой рубашки оверсайз. Это помогает привнести в женский образ немного мужественности.

Металлические детали

Можно добавить своему образу немного притягательности при помощи металлических деталей. Такая одежда будет выглядеть буквально как броня.

Эти варианты нарядов помогут создать образ рыцаря в сияющих доспехах. Можно подчеркнуть эту атмосферу блестящим комбинезоном из искусственной кожи или аксессуарами из звеньев цепи.

Оборки

Несмотря на то что этот элемент наряда может показаться не самым современным, все же можно создать превосходный образ.

Объемные структурные оборки выглядят действительно шикарно. Чтобы носить этот тренд в реальной жизни, стоит выбрать асимметричный топ или топ без бретелек с рюшами.

Наряды, дополненные камнями

В этом году самым настоящим трендом является одежда, красиво дополненная камнями, которые сверкают и переливаются на солнце.

Чтобы добавить этот модный тренд в свой образ, стоит выбирать только лишь один яркий предмет. Это может быть топ, украшенный яркими сверкающими камнями, или же стильный аксессуар.

Прозрачные наряды

В этом году огромной популярностью пользуются прозрачные топы с видимыми косточками. Такой наряд помогает придать создаваемому образу особый стиль и гламур.

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Можно легко добавить эту тенденцию в свой образ. Топ с прозрачными вставками стоит сочетать с красивым блейзером.

3D-цветы

Цветы всегда так или иначе будут появляться на Неделях высокой моды. В этом году роскошные трехмерные розы привлекут внимание своей красотой и яркостью.

Эту тенденцию в реальной жизни можно воплотить в эффектном топе, который отлично подойдет для свидания или вечернего выхода.

Металлические тона

Помимо сияющих серебряных доспехов на этой Неделе высокой моды можно было увидеть наряды, выполненные в золотистых тонах. Эти образы выглядят просто невероятно, так как одежда напоминает собой струящееся жидкое золото.

Чтобы воссоздать этот образ в реальной жизни, стоит выбрать для себя струящееся золотистое платье.

Фантазийная бахрома

Бахрома на Неделе высокой моды была чрезмерной. Это помогает сделать образ ярким и эффектным.

Чтобы добавить эту тенденцию в свой образ, стоит выбирать одежду с бахромой или обувь ярких тонов малинового и маслянисто-желтого цвета, а еще лучше отдать предпочтение металлическим тонам.

Банты

В этом году большой популярностью пользуются огромные банты, которые помогают сделать создаваемый образ действительно фантастическим.

Чтобы воплотить эту тенденцию в реальность, стоит использовать в качестве аксессуара красивый пояс с огромным бантом, выполненным из лент. Также это может быть топ, дополненный этим ярким элементом.

Все эти модные тенденции выглядят просто потрясающе и помогают сделать образ стильным и эффектным.