 

Telegram обновляет политику конфиденциальности и предлагает новые возможности рекламодателям

10.07.2023, 16:20, Разное
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Команда Telegram выпустила обновление своей политики конфиденциальности, которое расширяет возможности для рекламодателей. Одним из нововведений стало отображение рекламы на основе IP-адресов пользователей. Об этом пишет портал “Код Дурова”, ссылаясь на источник, близкий к Telegram.

До недавнего времени реклама в Telegram отображалась исключительно на основе языка, что не всегда давало точные результаты. В связи с этим рекламодателям стали доступны новые инструменты, которые позволяют более точно настраивать таргетированную рекламу на основе интересов пользователей, их подписок, а также учитывать язык, страну и регион.

Согласно информации, опубликованной на портале “Код Дурова”, рекламодатели смогут отображать объявления в зависимости от страны и города, к которым привязан IP-адрес пользователя. При этом для этих целей не используются другие геолокационные данные. Кроме того, рекламодатели смогут передавать в Telegram обезличенные список зашифрованных идентификаторов, основанных на номерах телефонов (без самих номеров), чтобы показывать объявления ограниченному кругу лиц.

Однако пользователи, имеющие платную подписку Telegram Premium, смогут избежать сбора этих данных, так как реклама в мессенджере им не будет отображаться.

Таким образом, Telegram активно работает над улучшением возможностей для рекламодателей, предоставляя им новые инструменты и опции таргетирования. Эти изменения в политике конфиденциальности помогут создать более релевантную и интересующую пользователей рекламу.

Команда Telegram обновила политику конфиденциальности, открыв новые возможности рекламодателям


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