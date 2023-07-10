 

Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном

10.07.2023, 15:40, Новости дня
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Девятиклассник из Москвы так бурно отметил выпускной, что в итоге его госпитализировали с алкогольным отравлением. Юноша выпил порцию крепкого алкоголя и потерял сознание. Как сообщает телеканал “360”, скорую ему вызвали друзья.

Мальчика доставили в реанимацию. Теперь за жизнь парня борются врачи, пишет URA.RU.

При этом отмечается, что в школе у подростка не было проблем с поведением, отмечает ОСН. Ребенок окончил школу на пятерки.


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