Попал в реанимацию: Московский школьник сильно напился на выпускном

Девятиклассник из Москвы так бурно отметил выпускной, что в итоге его госпитализировали с алкогольным отравлением. Юноша выпил порцию крепкого алкоголя и потерял сознание. Как сообщает телеканал “360”, скорую ему вызвали друзья.

Мальчика доставили в реанимацию. Теперь за жизнь парня борются врачи, пишет URA.RU.

При этом отмечается, что в школе у подростка не было проблем с поведением, отмечает ОСН. Ребенок окончил школу на пятерки.