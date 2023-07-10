 

В Москве капитально отремонтируют 33 дома в стиле неоклассицизма

10.07.2023, 15:40, Новости дня
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Московские власти с трепетом относятся к сохранению культурного наследия города. Многие исторические здания являются жилыми, поэтому в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в них на регулярной основе проводятся восстановительные работы. В частности специалисты обновляют фасады, входные группы, кровлю и подвальные помещения, а также заменяют в зданиях инженерные системы.

В 2023 году в рамках заявленной программы в Москве капитально отремонтируют 33 дома в стиле неоклассицизма. Здания, построенные в начале и середине XX в популярном на тот момент стиле неоклассицизма, отличаются монументальностью и величественностью как части планировки внутренних помещений, так и по экстерьеру.

Его традиционными элементами являются массивные колонны, помпезные пилястры и сложные венчающие карнизы. Разумеется, к сохранению исторического облика зданий специалисты подходят с особой заботой.

Ярчайшим примером столичной архитектуры в стиле неоклассицизма является дом №4, строение №1 в Большом Кисловском переулке. Фасад здания симметричного здания украшен двумя полукруглыми эркерами. Нижний этаж оформлен рустом. На межкомнатных пространствах можно заметить венки, розетки, маскароны. Венчает дом элегантный карниз.

В здании 1913 года постройки капитальный ремонт уже стартовал. Дом №4/12, строение №2 на Новокузнецкой улице тоже попал под программу обновления жилого фонда. Он был построен в 1938 году. Отличительным элементом жилого объекта является торговая зона на первом этаже, которая выделяется витражным остеклением и пилястрами.

Кроме того, его главный фасад здания делится по горизонтали межэтажными карнизами. Вертикали лоджий объединены нишами и украшены пилястрами, плиты балконов поддерживаютcя кронштейнами. Для удобства местных жителей капитальный ремонт решено разделить на несколько этапов.

Дом №2/1 на Краснопресненской набережной также будет отреставрирован в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда. Здание построили в 1954 году. Его легко узнать по первым трем этажам, оформленным рустом и украшенным арочными окнами с лучковыми перемычками.


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