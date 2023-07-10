Путин простил

В Тюменской области суд освободил от отбытия наказания мужчину, осужденного за пьяную езду. Он заключил контракт с Минобороны.



Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как установила судья Казанского районного суда Тюменской области Нина Вьюхова, 7 мая этого года 27-летний Марат Маслеев, уже имея две судимости за пьяную езду, будучи в очередной раз выпившим, ехал на «самоходном шасси» по улице Ишимской в селе Казанском. Его остановили инспекторы ГИБДД.

Мужчина вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке, а судья Вьюхова приговорила Маслеева к полутора годам колонии общего режима с лишением права управления транспортом на четыре года. Однако с учетом того, что Маслеев во время частичной мобилизации заключил контракт с Минобороны РФ, его освободили от наказания, ссылаясь на новый закон, который Владимир Путин подписал 24 июня.

Воспользоваться этой нормой могут те подследственные или осужденные, которые

получили госнаграду,

уволились «по основаниям, предусмотренным законом о воинской обязанности и военной службе», — например, по состоянию здоровья.

(Что из вышеперечисленного относится к Маслееву, не сообщается.)

Закон распространяется на преступления, которые были совершены контрактником до вступления закона в силу.

У Маслеева двое маленьких детей — это следует из приговоров Казанского суда по двум предыдущим его судимостям за пьяную езду.

В мае 2020 года его приговорили к 240 часам исправительных работ и лишили права управлять транспортом на два года.

30 апреля 2021 года сотрудники ГИБДД снова поймали его пьяным за рулем ВАЗ-2108. Маслеев тогда говорил суду, что выпил литр пива накануне вечером, а утром следующего дня отвозил детей в сад. Однако управлять транспортом по решению суда он не мог. Алкотестер, на котором проверили мужчину, показал 0,21 мг на литр выдыхаемого воздуха. В июле 2021 года суд приговорил Маслеева к 10 месяцам колонии-поселения и запретил управлять транспортом на три года.

Мстислав Письменков

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