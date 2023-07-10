 

Путин простил

10.07.2023, 15:25, Разное
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В Тюменской области суд освободил от отбытия наказания мужчину, осужденного за пьяную езду. Он заключил контракт с Минобороны.


Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как установила судья Казанского районного суда Тюменской области Нина Вьюхова, 7 мая этого года 27-летний Марат Маслеев, уже имея две судимости за пьяную езду, будучи в очередной раз выпившим, ехал на «самоходном шасси» по улице Ишимской в селе Казанском. Его остановили инспекторы ГИБДД.

Мужчина вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке, а судья Вьюхова приговорила Маслеева к полутора годам колонии общего режима с лишением права управления транспортом на четыре года. Однако с учетом того, что Маслеев во время частичной мобилизации заключил контракт с Минобороны РФ, его освободили от наказания, ссылаясь на новый закон, который Владимир Путин подписал 24 июня.

Воспользоваться этой нормой могут те подследственные или осужденные, которые

  • получили госнаграду,

  • уволились «по основаниям, предусмотренным законом о воинской обязанности и военной службе», — например, по состоянию здоровья.

    • (Что из вышеперечисленного относится к Маслееву, не сообщается.)

    Закон распространяется на преступления, которые были совершены контрактником до вступления закона в силу.

    У Маслеева двое маленьких детей — это следует из приговоров Казанского суда по двум предыдущим его судимостям за пьяную езду.

  • В мае 2020 года его приговорили к 240 часам исправительных работ и лишили права управлять транспортом на два года.

  • 30 апреля 2021 года сотрудники ГИБДД снова поймали его пьяным за рулем ВАЗ-2108. Маслеев тогда говорил суду, что выпил литр пива накануне вечером, а утром следующего дня отвозил детей в сад. Однако управлять транспортом по решению суда он не мог. Алкотестер, на котором проверили мужчину, показал 0,21 мг на литр выдыхаемого воздуха. В июле 2021 года суд приговорил Маслеева к 10 месяцам колонии-поселения и запретил управлять транспортом на три года.

    • Мстислав Письменков

    Источник: Новая газета


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