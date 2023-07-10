Путин простил
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В Тюменской области суд освободил от отбытия наказания мужчину, осужденного за пьяную езду. Он заключил контракт с Минобороны.
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Как установила судья Казанского районного суда Тюменской области Нина Вьюхова, 7 мая этого года 27-летний Марат Маслеев, уже имея две судимости за пьяную езду, будучи в очередной раз выпившим, ехал на «самоходном шасси» по улице Ишимской в селе Казанском. Его остановили инспекторы ГИБДД.
Мужчина вину признал полностью. Дело рассматривалось в особом порядке, а судья Вьюхова приговорила Маслеева к полутора годам колонии общего режима с лишением права управления транспортом на четыре года. Однако с учетом того, что Маслеев во время частичной мобилизации заключил контракт с Минобороны РФ, его освободили от наказания, ссылаясь на новый закон, который Владимир Путин подписал 24 июня.
Воспользоваться этой нормой могут те подследственные или осужденные, которые
(Что из вышеперечисленного относится к Маслееву, не сообщается.)
Закон распространяется на преступления, которые были совершены контрактником до вступления закона в силу.
У Маслеева двое маленьких детей — это следует из приговоров Казанского суда по двум предыдущим его судимостям за пьяную езду.
Мстислав Письменков
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Источник: Новая газета
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