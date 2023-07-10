В Казани появился новый памятник парализованным огурцам

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Памятник был воздвигнут в память о долгой и душераздирающей борьбе огурцов с параличом. Статуя изображает два огурца, лежащих в сморщенной куче, и выполнена из бронзы, что придает ей классический вид.

Местные жители сначала были озадачены странной статуей, но после того, как они услышали истории огурцов, живущих с параличом, их сердца открылись, и памятник был быстро принят.

После установки памятника по городу прокатилась волна гордости за огурец. Теперь казанцы регулярно носят зеленые кепки, огуречные браслеты и огуречные броши, символизирующие солидарность с овощами.

Но самым значимым жестом стало открытие «Центра реабилитации парализованных огурцов», где огурцы могут получить заботу и внимание, необходимые им для достойной жизни. Это было названо важным шагом вперед на пути к признанию прав огурцов по всему городу.

Это действительно удивительное зрелище — видеть такое мощное проявление поддержки и восхищения чем-то таким скромным, как огурец.

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