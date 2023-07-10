 

И.о. премьера Нидерландов заявил, что не будет баллотироваться в главы кабмина

10.07.2023, 15:00, Разное
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Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы кабинета и покинет политику после ноябрьских выборов. В ходе дебатов в парламенте королевства по вопросу правительственного кризиса, Рютте назвал свое положение “совершенно неприемлемым”.

Исполняющий обязанности премьера Нидерландов Марк Рютте заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность главы кабинета и покинет политику после ноябрьских выборов. В ходе дебатов в парламенте королевства по вопросу правительственного кризиса, Рютте назвал свое положение “совершенно неприемлемым”.

И.о. премьера провел встречу с королем в связи с отставкой правительства. Он также объявил, что в воскресенье принял решение не возглавлять свою партию “Народную партию за свободу и демократию” на предстоящих выборах.

В то же время, оппозиционные партии, включая “Зеленые левые” и “Партию труда”, настаивают на немедленном уходе Рютте с должности премьера, не дожидаясь ноября. Этот вопрос будет выдвинут в понедельник. Марк Рютте занимает должность премьера с 2010 года.


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