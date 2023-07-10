Google Pixel 8: Характеристики, цена и дата презентации

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о новом смартфоне Google Pixel 8, ожидаемом в этом году. Согласно информации инсайдера, базовая модификация Google Pixel 8 будет доступна по цене $650, в то время как предыдущие модели Pixel 6 и 7 были оценены в $600. Вероятно, такое повышение стоимости связано с желанием компании разграничить свою линейку устройств. Теперь субфлагманские модели серии Pixel A доступны от $500, а версии Pixel Pro стартуют с $900.

Согласно утечкам, Google Pixel 8 будет оснащен 6,17-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. Внутри смартфона будет установлен фирменный чип Google Tensor G3, а объем оперативной памяти составит 8 ГБ. Пользователи смогут выбирать между моделями с встроенной памятью на 128 или 256 ГБ. Камера Google Pixel 8 будет представлена 50-мегапиксельным основным модулем на базе сенсора Samsung GN2, 12-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и фронтальной камерой разрешением 11 Мп.

Кроме того, Google Pixel 8 получит подэкранный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4485 мАч. Смартфон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 24 Вт и беспроводную зарядку мощностью 12 Вт.

По слухам, презентация Google Pixel 8 и 8 Pro запланирована на октябрь 2023 года. Эти новые устройства будут последовательным развитием технологий компании в области мобильных устройств. Ранее блогер провел необычные испытания складного смартфона Google Pixel Fold, используя песок, огонь и нож.