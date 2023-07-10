Скандалы: «Скелеты из шкафа»

Кто из звёзд, сбежавших от СВО, готовит почву для возвращения

После мхатовской паузы, осознав, что дела в отрыве от России у экс-звёзд никогда больше не будут прежними, как и гонорары, а также прочие ништяки, ряд деятелей сцены, политики и культуры заностальгировали по России. Как и когда намерены вернуться «чёрные лебеди» российского шоу-бизнеса и других галёрок для элиты?

Пытаясь балансировать на грани «за деньги — да» актриса Чулпан Хаматова одновременно окучивает две поляны: запускает удочки в российское инфопространство высказываниями, что готова вернуться, и одновременно поливает грязью СВО. На днях в эфире местного ТВ Латвии, где актриса проживает, покинув Россию после начала спецоперации на Украине, она поддержала снос памятника советским воинам в Риге.

— Памятник оккупировали российские власти. Присвоили его, как присвоили «Бессмертный полк», присвоили победу, забыли про горе и трагедию, — заявила она, чем вызвала критику даже нейтральных коллег в России вроде телеведущей Леры Кудрявцевой.

Те, кто не понаслышке знает о ситуации в Прибалтике, а родился там, вырос и прошёл через азы латвийского геноцида, напоминает: «Она ведь не знает ребят из Ночных дозоров, дежуривших у памятника, чтобы защитить его от вандалов. Она не слышала про судебные процессы над русскими журналистами».

— Она не в курсе, что актёры, увидевшие её на сцене во время репетиций, были удивлены не столь уж и впечатляющей игрой и возмущены гонораром. И до какого-то момента она будет вгрызаться в учебники латышского, чтобы стать своей. До того самого момента, когда ей укажут на дверь, а потом и на дорогу в сторону границы, — отмечает журналист Михаил Шахназаров. При этом он иронизирует: «То есть вот она — я! Совесть и честь России со светлым до безобразия лицом и миссией по очищению. И теперь я буду учить вас жизни».

Если в мае 2022 года актриса говорила, что хочет вернуться в Россию, потому что «всё очень дорого, а денег минимум. Уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых надо выступать, демонстрируя лояльность. В части карьеры полный ноль». То в конце июня 2023-го поседевшая Хаматова заговорила о вставании на колени.

— Вернусь ли я? Я не знаю, боюсь думать об этом, — сказала Хаматова. — А как встречаться с людьми, с которыми ты проработал такое количество лет? Слишком очевидно проведена черта, которую не обнулить. Поэтому сейчас для меня это невозможно.

Чулпан Хаматова рассказала, как её звали обратно в Россию и давали гарантии безопасности. Она уверена, что до сих пор может без проблем приехать в Москву: «Звали обратно. Это были директора театров, то есть люди, связанные с исполнительной властью. Мне давали гарантии безопасности, говорили: «Что вы, что вы. Вас так любят. Вы столько полезного сделали». О политическом слабоумии звёзд, сбежавших из России после начала СВО, уже давно ходят легенды.

Светлана Лобода*

О том, что Лобода* уже перешла на импровизированные уличные концерты, пишут даже украинские паблики. Под постами звезды до сих пор отключены комментарии, так как любители троллинга и насмешек — самые частые гости её аккаунтов. В Сети Лободу* до сих пор отчитывают не столько за Украину или Россию, но даже за знакомство с Тиллем Линдеманном — солистом группы Rammstein, против которого в Германии возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование». Известно, что Линдеманн проводит много времени в России, у него тут много проектов.

Украинская певица колесит по Европе, потому что украинцы её практически отменили. Похоже, Лободу* хейтят с особой «любовью». Ролики о том, как очередной раз унизили Лободу*, становятся обыденностью для певицы, которая не знает, что делать дальше. Последний раз её заставили извиняться за концерт в Харькове.

Известно, что Лобода* добавила опцию аренды в объявление о продаже особняка с гербом России в Подмосковье. То есть особняк, расположенный в подмосковном посёлке Николо-Урюпино, продаётся за 630 миллионов рублей, но не весь. Информация о возможности аренды участка за один миллион рублей намекает на неокончательное решение порвать с Россией, раз уж «дома» так ненавидят, что не помогают даже регулярные отчисления в ВСУ. А это значит, что позднее последуют попытки вернуться.

Приватизатор Чубайс возвращается?

Главный приватизатор России Анатолий Чубайс, покинувший страну после начала СВО, не так давно заявил, что для спасения российской экономики нужно завершить СВО и помириться с Западом. Напомним, он уехал из страны за несколько дней до того, как прокуратура занялась проверкой деятельности его команды в компании «Роснано».

Такое высказывание последовало после того, как на ПМЭФ-2023 подробно обсуждался вопрос о новом этапе приватизации собственности, остающейся ещё под контролем государства. Понятно, что второе пришествие Чубайса не на шутку беспокоит соцсети.

«Понятно же, что в Израиле надо на что-то жить, а там умные — Чубайса к своей кормушке не подпустят. Так что выход для Анатолия и его любящей деньги супруги только в том, чтобы снова обобрать россиян», — пишут жители РФ.

Политолог Алексей Чадаев припомнил, что в самом начале СВО, когда начались массовые персональные санкции против России, а Чубайс ещё не уехал, у него был очень интересный бизнес — консультации для западных партнёров. Решал Чубайс «как вопросы об исключении тех или иных персонажей из санкционных списков, так и проблемы противоположного свойства». Были и люди, по мнению политолога, которые приносили деньги за то, чтобы в санкционные списки попасть. И такое случалось чаще, потому что некоторым из наших «находящихся на подозрении» чиновников было очень важно загреметь под персональные санкции. Это была форма подтверждения их лояльности к России.

Алексей Чадаев полагает, что репутация Чубайса как «главного эксперта по отечественным элитам» позволяет ему сохранять определённое положение на Западе даже при полной потере влияния на ситуацию в России.

* Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов.

Мари Медведева

Оригинал материала: “Лайф”