 

Лукашенко назначил Пригожина послом Республики Беларусь в России

10.07.2023, 14:33, Разное
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко одним указом предоставил предпринимателю Евгению Пригожину гражданство Республики и назначил послом в России.

Он заменит на этом посту Дмитрия Крутого в связи с изменением внешнего вектора белорусской политики.

Глава государства считает, что в истории двух стран наступило время равноправных братских отношений. С тех пор, как Республика Беларусь стала ядерной державой, она способна вести диалог на равных с кем угодно и для этого ей необходимы соответствующие специалисты. Этим и обусловлено обновление дипломатической миссии.

– Он умеет добиваться своего. Знает подходы. Люди к нему прислушиваются. Именно такой человек нам и нужен, — охарактеризовал Лукашенко нового посла. – Там вопросы открытые по кредитам, вот и обсудят. Я верю во всех участников процесса.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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