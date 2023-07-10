Лукашенко назначил Пригожина послом Республики Беларусь в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одним указом предоставил предпринимателю Евгению Пригожину гражданство Республики и назначил послом в России.

Он заменит на этом посту Дмитрия Крутого в связи с изменением внешнего вектора белорусской политики.

Глава государства считает, что в истории двух стран наступило время равноправных братских отношений. С тех пор, как Республика Беларусь стала ядерной державой, она способна вести диалог на равных с кем угодно и для этого ей необходимы соответствующие специалисты. Этим и обусловлено обновление дипломатической миссии.

– Он умеет добиваться своего. Знает подходы. Люди к нему прислушиваются. Именно такой человек нам и нужен, — охарактеризовал Лукашенко нового посла. – Там вопросы открытые по кредитам, вот и обсудят. Я верю во всех участников процесса.

—