 

Компания Xiaomi представила новые модели телевизоров Mi TV EA55 и Mi TV EA75

10.07.2023, 13:40, Разное
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Оба телевизора имеют монолитный металлический корпус и доступны с экранами размером 55 и 75 дюймов соответственно. Разрешение дисплеев составляет 4K, а угол обзора равен 178°. Они способны отображать 1,07 миллиарда цветов.

В основе телевизоров Mi TV EA55 и Mi TV EA75 лежит четырехядерный процессор. Устройства оснащены 1,5 ГБ оперативной памяти и встроенным флэш-накопителем объемом 8 ГБ. Звуковая система состоит из двух динамиков мощностью 10 Вт каждый.

Телевизоры оборудованы портами USB-A, HDMI, AV, RJ-45 и S/PDIF, а также поддерживают Bluetooth 5.0 и Wi-Fi с частотами 2,4 ГГц и 5 ГГц. Они работают на операционной системе MIUI for TV3.0.

Новый телевизор Xiaomi Mi TV EA55 уже доступен для приобретения в Китае по цене 207 долларов, а модель Mi TV EA75 можно приобрести за 400 долларов.


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