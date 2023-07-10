 

В Москве ребенок съел гриб во время прогулки и попал в больницу

10.07.2023, 13:00, Новости дня
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В Москве двухлетняя девочка попала в больницу после того, как съела неизвестный гриб во время прогулки поздно вечером. Как сообщают “Вести Подмосковья”, плохо ребенку стало только утром следующего дня. Мать тут же вызвала скорую, и девочку увезли в токсикологическое отделение.

Как сообщает телеканал “360”, ребенку диагностировали отравление растительным ядом. Врачи занимаются реабилитацией малыша, а семью проверяют социальные службы.


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