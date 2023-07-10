УАЗ отмечает рекордный рост продаж – прирост более 100 процентов

Согласно ежемесячному отчету Ассоциации европейского бизнеса, продажи автомобилей Ульяновского автозавода (УАЗ) в июне 2023 года выросли на 115% по сравнению с прошлым годом.

В июне текущего года было продано 3398 автомобилей УАЗ. С начала года общий объем продаж составил 13439 машин, что на 38% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наиболее популярными моделями, пользующимися спросом у потребителей, являются коммерческие автомобили УАЗ Classic Commercial и внедорожники “УАЗ Патриот”. За последний месяц было продано 1211 и 1232 единиц соответственно.

Ранее сообщалось, что цена на внедорожник УАЗ “Патриот” за последние 13 лет выросла втрое, что свидетельствует о его стабильной популярности среди автолюбителей.