 

Как выбрать профессиональных ремонтников: объяснил эксперт

10.07.2023, 11:40, Разное
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Недавнее социологическое исследование о ремонте, проведенном за последние три года, показало, что половина россиян жалеют о потерянном времени. Поэтому зачастую граждане предпочитают улучшать свою недвижимость не самостоятельно, а при помощи подрядчиков. Однако и с ними не все так просто.

Если наткнуться на непрофессионалов, то можно потратить значительно больше средств, чем изначально предполагалось. Кстати, 47% россиян пожаловались именно на превышение бюджета. В худшем случае можно остаться и без денег, и без качественного ремонта. 13% респондентов заявили и проблемах с мошенниками.

Как же выбрать профессиональных подрядчиков? На этот вопрос ответил мастер по ремонту Владимир Ковальчук. В интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” эксперт подчеркнул, что среди его “коллег” попадаются и мошенники.

Правильно подобранные специалисты помог владельцу квартиры сохранить и деньги, и нервы, и время. Чтобы не ошибиться с выбором, важно обращать внимание на ряд критериев. К примеру, профессиональные ремонтники не стесняются демонстрировать свои работы и, как правило, собирают портфолио.

Плохие подрядчики, напротив, показывают картинки, скачанные с произвольных сайтов или у других компаний. Кроме того, они зачастую уклоняются от ответов, касательно используемых материалов, а также стоимости предоставляемых услуг.


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