Внешность Ковальчук удивила публику: Она вообще рожала?

Популярные российские певцы Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук женаты уже десять лет, а до свадьбы встречались еще пять. Сегодня супруги считаются одной из самых крепких пар на отечественной эстраде. Недавно в семье музыкантов произошло радостное событие.

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук принимают поздравления в связи с рождением второй дочери. Долгие месяцы поклонники подозревали бывшую солистку группы “Блестящие” в беременности, однако она старательно скрывала округлившийся животик.

И вот исполнительница сама призналась, что стала мамой во второй раз. Первая наследница звездного семейства родилась в 2017 году. Алексей Чумаков даже посветил Амелии трогательную песню “Мамы, Папы не умирают”.

После рождения второго ребенка сорокалетняя Юлия Ковальчук восстанавливается в загородном особняке, откуда и общается с поклонниками в социальных сетях. На днях она даже удивила публику новым видео.

Фанаты обратили внимание на внешность певицы. Супруга Алексея Чумакова выглядела весьма стройной. “Она вообще рожала?” – поиронизировал один из подписчиков. Другие комментаторы также щедро расхвалили образ новоиспеченной мамочки.

Поклонники в массе своей подчеркнули, что Юлия Ковальчук даже после родов остается красоткой. “Вы прекрасно выглядите!” – отметил один из фанатов артистки.