 

Мнение: Эрдоган обманул Россию?

10.07.2023, 11:00, Разное
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Мир обсуждает визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию и его встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Пошли разговоры и  про «нож в спину» России в виде заявления Эрдогана, что «без сомнения, Украина заслуживает членства в НАТО».  И про передачу Зеленскому украинцев, которые были взяты в плен в Мариуполе, но год назад 29 июня 2022 года их обменяли на «видного украинского политика» Виктора Медведчука.  215 пленных украинцев тогда обменяли на одного очень ценного Медведчука.  Обменяли под условие, что до окончания СВО командиры этих самых  пленных будут находиться в Турции.

Но СВО вроде бы еще не завершилась, а украинцы вернулись на Украину и уже готовы отправиться на передовую….

Это что получается? Турция обманула Россию?

Или СВО уже почти завершилось? Просто от нас это пока скрывают?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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