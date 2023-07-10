Российские санкции заставляют страны репатриировать золотые резервы

Все больше стран принимают решение вернуть свои золотые резервы обратно из-за введенных против РФ санкций и последующей заморозки активов. Такие выводы сделаны на основе опроса, проведенного американской инвестиционной компанией Invesco и цитируемого агентством Reuters.

Исследование, в котором приняли участие центральные банки и суверенные фонды из нескольких стран, показало, что 68% опрошенных организаций хранят свои резервы на территории своих собственных стран. В сравнении с показателем в 2020 году, который составлял 50%, это заметное увеличение.

Reuters связывает такую тенденцию с заморозкой половины российских золотовалютных резервов в размере 640 миллиардов долларов, осуществленной в рамках санкций. Один из участников опроса Invesco назвал золото “активом-убежищем”, который необходимо “обезопасить”.

Более 85% из 85 национальных фондов благосостояния и 57 центральных банков полагают, что инфляция будет продолжать расти в ближайшее десятилетие. Примерно 80% из 142 участников исследования считают геополитическую напряженность главным риском следующего десятилетия.

Кроме того, из-за геополитической напряженности некоторые центральные банки все чаще прибегают к диверсификации валют. В то же время 7% опрошенных считают, что рост государственного долга США негативно сказывается на долларе, хотя большинство пока не видит альтернативы ему. Доля сторонников китайского юаня в качестве альтернативы доллару снизилась до 18% по сравнению с прошлым годом, когда она составляла 29%.