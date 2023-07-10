 

Рупор кремлевской пропаганды: Доклад Герасимову

10.07.2023, 10:51, Разное
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Для тех, кто интересовался. где НГШ ВС РФ Герасимов.
Вот он.
Ни в какую отставку он не уходил, продолжает выполнять обязанности командущего объединенной группировкой.

2. Герасимову доложили, что вчерашние попытки поразить Крымский мост, а также объекты в Ростовской и Калужской областях предпринимались с помощью модифицированных ракет С-200. Всего уничтожено 4 ракеты.
3. Отдано распоряжение по выявлению позиций таких комплексов и их уничтожению.

Источник: Colonel Cassad


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