Рупор кремлевской пропаганды: Доклад Герасимову
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Для тех, кто интересовался. где НГШ ВС РФ Герасимов.
Вот он.
Ни в какую отставку он не уходил, продолжает выполнять обязанности командущего объединенной группировкой.
2. Герасимову доложили, что вчерашние попытки поразить Крымский мост, а также объекты в Ростовской и Калужской областях предпринимались с помощью модифицированных ракет С-200. Всего уничтожено 4 ракеты.
3. Отдано распоряжение по выявлению позиций таких комплексов и их уничтожению.
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Источник: Colonel Cassad
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