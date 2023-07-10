Гороскоп на неделю с 10 по 16 июля 2023 года

Спешить некуда, но и откладывать на потом не стоит, дабы не пойти в резонанс со

звездами. Марс, с понедельника обитающий в знаке трудолюбивой Девы, настраивает

на сбор плодов.

Кроме Марса, поменяет знак и Меркурий

– планета, отвечающая за наше мышление и коммуникации, 11 июля переместится в

Лев. Золотое времечко для самопиара! Хвалить себя, делать фотосессии,

вспоминать все свои заслуги и победы, не стесняться упоминать свои звания и

регалии – разрешается. Уж раз в году-то можно!

Это также прекрасная неделя от

отдыха, развлечений, детских праздников, смены имиджа, косметологии, покупки

косметики и яркой одежды, костюмов для мероприятий и свадеб, а также для творческих

занятий, сдачи экзаменов и тестов в учебных заведениях, связанных с искусством,

особенно театром и кино.

Единственной досадной помехой

выглядит противостояние между Меркурием и Плутоном, которое может подпортить

настроение и отношения между людьми в понедельник – вторник. Будьте внимательны

и критичны к поступающей информации, она может оказаться ложной.

Самым радужным образом выглядят среда

и пятница. В среду идущая по Тельцу Луна будет по очереди активизировать Юпитер

и Уран, а в пятницу последнему перепадет еще и внимание Солнца.

В итоге среда будет пригодна для

материальных дел (хорошо зарабатывать и тратить деньги, продавать и покупать),

а пятница – для интеллектуальных (учиться и учить, заниматься наукой, работать

с психологом).

Выходные – макушка лета! Они прекрасно

подходят для отдыха. Суббота идеальна для общения, поездок, встреч, веселого

времяпрепровождения (однако будьте осторожны с алкоголем и у воды), а

воскресенье для семейного досуга, домашних дел, созерцания, медитаций, чтения –

это очень важно накануне Новолуния!

Овен

Луна начнет неделю в вашем знаке, да

еще и в напряженном аспекте с Солнцем – не делайте высоких ставок на

понедельник и вторник, дайте себе право начать эту семидневку плавно, без

рывков. Со среды по пятницу звезды будут благосклонны к Овнам, желающим

заработать побольше денег, а выходные – к отдыхающим.

Телец

Активная неделя ждет Тельцов,

особенно тех, кто связан с детьми, медициной, или ведет собственный бизнес. Обратите

внимание на пятницу – день, когда Солнце поделится своей могучей энергией с

вашим Ураном. Может произойти что угодно, например, быстро исполнится

загаданное вами желание!

Близнецы

Луна доберется до вашего знака к

выходным, так что все рабочие дни вы можете чувствовать спад энергии. Больше

всего вас будут интересовать личные дела, самочувствие – вот на это и направьте

усилия. Суббота принесет что-то новенькое, приободрит и порадует. Возможно, вы

окажетесь в центре внимания в выходные.

Рак

Медленно, но верно снижается

активность событий. В вашей жизни понемногу становится тише. Во вторник ваш

знак покинет Меркурий, а на следующей неделе и Солнце. Если вы в отпуске,

отдыхайте на всю катушку; если же нет – занимайтесь собой. Ваше здоровье, потребности

должны быть в приоритете.

Лев

Уже в понедельник Марс покинет ваш

знак и переедет в Деву, откуда будет подбрасывать вам предложения о работе. И

это в разгар лета! Впрочем, деньги Львам нужны всегда, поэтому вполне возможно,

что вы будете рады. Главное не забывать о себе: Меркурий пришел в ваш знак,

чтобы сделать вам хорошо.

Дева

Не успели отдохнуть? Теперь уже вряд ли

получится: с 10 июля и до 27 августа Марс в вашем знаке не даст вам спокойно

расслабиться в отпуске или забросить подготовку к 1 сентября, потому что жарко и

лень. Он будет будить вас пораньше и заставлять работать, делать ремонт,

заниматься с репетиторами, трудиться на даче.

Весы

Тема №1 для Весов на этой неделе –

здоровье. Будьте внимательны и снисходительны к себе, особенно в ментальном

плане: стрессы и нервотрепка вам сейчас совершенно неполезны. В идеале хорошо

бы уехать в отпуск, но не на шумный курорт, а туда, где можно насладиться

тишиной и красотой природы.

Скорпион

В личной жизни Скорпионов намечается

что-то интересное: следите за событиями и вовремя принимайте решения. Не

исключено, что появятся новые предложения, касающиеся бизнеса или услуг,

которые вы оказываете. Выходные прекрасны для активного отдыха и творчества,

экскурсий, посещения интересных мест.

Стрелец

Кому лето дается отдыха, а кому и для

работы! Вам выпало второе – Марс в Деве шлет сигналы о том, что готов всячески

поддерживать вас в желании сделать карьеру, повысить доходность бизнеса или

вашу самооценку за счет успехов в делах. Даже если запланирован отпуск, не

забывайте о своих целях.

Козерог

Плодотворная неделя ждет Козерогов:

планеты помогут правильно распределить дела по дням недели и добиться успеха.

Главное – пройти без потерь понедельник и вторник, когда ваш Плутон окажется

под давлением. Зато среда, пятница и воскресенье обещают хорошие новости и

приятные впечатления.

Водолей

Личная жизнь и здоровье будут на этой

неделе важнее, чем деньги или успех в делах. Это влияние будут особенно остро

чувствовать Водолеи, которым долго было некогда подумать о себе. Начните прямо

сейчас! Запишите: что вам нужно купить; какого врача посетить; как, где и

главное с кем хочется отдохнуть?

Рыбы

Переход

Марса в противоположный знак намекает, что вторая половина лета принесет Рыбам

перемены в отношениях и союзах. По крайней мере, что-то будет происходить, и

вам не придется скучать. Что касается текущей недели, она принесет вам шансы на

успех в таких делах, как творчество, дети, шопинг, отдых.