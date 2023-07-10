Мнение: О российском ответе зарвавшемуся турку… Могут ведь, когда захотят?

Не успели ещё стихнуть вопли расстроенных патриотов, донельзя огорчённых очередным «двурушничеством» турецкого лидера Реджепа Эрдогана и новым применением его ятагана, как всё стало на свои места. #Россия, по-прежнему грозная, несмотря на все «передряги», подготовила сокрушительный ответ на недружественный жест лукавого союзника. И это вам не какое-нибудь жалостливое нытьё кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова на тему «нас обманули!». Ага, в 100500-й раз…

Нет, это уже решительный шаг сверхдержавы, крайне раздосадованной нелояльностью партнёра. Наверное, даже максимально возможный…

…в её нынешнем незавидном положении.

Напомню, Реджеп Эрдоган в минувший уик-энд не только вероломно вернул Украине пятерых человек, которых обещал держать в заложниках гостях до конца «украинского кризиса», но и публично выступил с возмутительными, неподобающими и даже оскорбительными для Кремля заявлениями. Причём никто был не в силах рационально объяснить этот поток его эскапад. Да и не пытался, возможно. С лихвой хватило самого факта.

Разочарованная общественность, привыкшая во всём подозревать «зраду» и «договорняк», возмущённо взвыла. #Кремль, чуть помявшись, выдал нечто невнятное, лишь усилившее фрустрацию турбопатриотов. Но…

Президент хранил грозное молчание.

Впрочем, его слов и не потребовалось. Хватило одного сурового взгляда из Москвы, причём даже не со Старой площади, а со Смоленского бульвара. И почти моментально в кабинете российского министра иностранных дел раздался телефонный звонок из Анкары. Глава турецкого МИД Хакан Фидан униженно позвонил с оправданиями.

О, это надо было слышать и видеть! Ах, каким ледяным холодом отдавало молчание Сергея Лаврова, когда он выслушивал своего недавно назначенного коллегу. Как грозно сопел он в трубку в ответ на слова собеседника. Как мощно задвинул затем, что «такие шаги [со стороны Турции] могут привести только к негативным последствиям». Как решительно и смело подчеркнул «необходимость сохранять и укреплять доверительный характер отношений между Москвой и Анкарой на основе принципиальных договоренностей президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана». Как строго продолжил тему, перейдя к перспективам «дальнейшего взаимодействия по вопросам, касающимся обеспечения глобальной продовольственной безопасности», не забыв при этом упомянуть и «неспособности западных государств предпринять шаги, необходимые для реализации известной “пакетной инициативы”», также известной как «зерновая сделка». И как жёстко изложил почти что непоколебимую позицию Москвы по «отдельным аспектам российско-турецкого двустороннего сотрудничества», включая «график предстоящих контактов». Не исключено, что прямо таки вынудил учесть и российские пожелания к этому графику с учётом запланированного визита Владимира Путина в Турцию.

В общем, такой суровой «ответки» в Анкаре явно не ожидали. И со своей стороны лишь смогли робко напомнить, что Турция вообще-то является крупнейшим транзитёром для российского параллельного импорта, альтернативных маршрутов которого не так уж и много в мире (и все они дороже). И про будущий газовый хаб, наверное, не преминули упомянуть. И про скромное пожелание Реджепа Эрдогана не мелочиться, а продлить «зерновую сделку» годика так на два сразу. Под обещание попытаться ещё что-нибудь сделать, чтобы как-нибудь и когда-нибудь учесть и некоторые российские просьбы в рамках «пакетной инициативы», исполнение которых всё ещё затягивается.

Более того, и сам Реджеп Эрдоган вскоре испуганно заявил о невозможности испортить отношения Турции и России, какие бы трюки ни вытворяла Анкара. Ух, как его проняло-то! Вот так и подобает с ними вести себя сверхдержаве…

Похоже, в этом эпизоде #Россия в полной и более чем достаточной степени продемонстрировала свою силу. Можно теперь и проявить державную мудрость — например, вновь «отнестись с пониманием». Так ведь?

Кому бы ещё так же мощно ответить?

Или лучше «не частить»?

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