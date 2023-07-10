ABC News – четверо суток температурных рекордов — Земля переживает самую жаркую неделю в истории

Средняя температура на планете Земля к вечеру пятницы четыре дня подряд обновляла исторический максимум, передаёт ABC News. Как пишет канал, аномальная жара фиксируется на всей территории США — и будет сохраняться на следующей неделе.

А теперь — к новостям о тревожной череде рекордно жарких дней: температура на Земле достигала исторического максимума четыре дня подряд. Средняя температура на планете поднималась до высочайшей отметки за всю историю наблюдений, и не исключено, что сегодня рекорд будет снова побит вот уже пятый день подряд.

Аномально высокие температуры фиксируются по всей территории Соединённых Штатов от Калифорнии до Флориды и Нью-Йорка. Граждане, которые не в силах выдерживать такие ужасные погодные условия, вызывают скорую помощь — а между тем, жара, как ожидается, будет сохраняться и на следующей неделе. С нами на связь готовится выходить Роб Марсиано, но сначала — репортаж Виктора Окендо из Майами.

Планета, на которой четыре дня фиксируются температурные рекорды, продолжает переживать самую жаркую неделю в истории — и эксперты уже бьют тревогу.

ДЭНИЕЛ ДЖОНСОН, преподаватель географии, Университет штата Индиана: Аномальная жара крайне опасна. В отличие от смерчей, наводнений и ураганов, она не демонстрирует явной угрозы, поэтому в такие периоды крайне важно уделять особое внимание своему здоровью и принимать профилактические меры.

А жара действительно рекордная — от Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, и до Карибу, штат Мэн в одну сторону и Аризоны в другую. В этом штате столбик термометра семь дней подряд поднимался до 43 градусов.

АЙРИС ХЕРМОСИЛЬО, синоптик, телеканал KNVX-TV, Аризона: Угроза теплового удара резко увеличивается, и в группе риска скоро окажемся мы все, особенно — на следующей неделе, когда будет ещё жарче.

Штат Флорида, который и так знаменит жарой и повышенной влажностью, переживает самый жаркий год в истории: в некоторых городах температура воздуха также достигает 43 градусов. Пожарная охрана Майами готовится отправит на дежурство вот такой автобус, который в нормальных условиях предназначен для несчастных случаев с большим количеством пострадавших.

ИГНЭЙШЭС КЭРРОЛЛ, капитан пожарной охраны Майами: Мы взяли вот этот медицинский автобус, который используется для транспортировки пострадавших, и превратили его в пункт охлаждения. Как видите, здесь много сидячих мест, а если кому-то нужно будет прилечь, у нас даже есть здесь возможность положить людей, чтобы они могли немного отдохнуть от жары. Получилась такая зона с системой кондиционирования воздуха, где люди могут укрыться от погодных условий.

А тем временем, развернулась новая общественная кампания в поддержку работников, трудящихся на открытом воздухе — им требуют обеспечить защиту от экстремальной жары. Рабочие-строители и сельхозработники штата Флорида призывают закрепить право трудящихся в случаях, когда индекс тепловой нагрузки превышает 32 градуса, каждые два часа брать десятиминутный перерыв, дабы иметь возможность попить и отдохнуть.

ВИКТОР ОКЕНДО, корреспондент ABC News в Майами: А здесь, во Флориде, помимо аномальной жары ещё и до удушья высокая влажность, которая также сохраняется на уровне, значительно превышающем средние показатели. Суточный индекс пиковой тепловой нагрузки уже 25 дней подряд превышает 37 градусов. Линдси?

И особого смягчения погоды в ближайшее время ждать не приходится. Спасибо вам, Виктор.

А помимо аномальной жары сообщается и о мощных бурях, которые в эти выходные идут из Колорадо на восток. О них нам прямо сейчас расскажет старший синоптик ABC News Роб Марсиано. Роб, вы всю неделю отслеживаете эту рекордную жару — сколько ещё будут сохраняться такие высокие температуры?

РОБ МАРСИАНО, старший синоптик ABC News: Линдси, ситуация с бурями, которые сейчас движутся сквозь страну, ещё улучшится, а вот с жарой во Флориде, кажется, лучше не станет: по всей видимости, череда дней с превышением индексом тепловой нагрузки отметки в 37 градусов ещё будет продолжаться. Кстати, в Майами этот показатель достиг 36,1 градуса, побив рекорд — такой жары там не видели уже три года. Завтра в Майами снова будет больше 37; аналогичная ситуация — в Порт-Сент-Луси, Мельбурне и севернее до Дэйтона-Бич.



На юго-западе, тем временем, нет такой влажности, но просто безумные температуры: в долине Рио-Гранде на юге Калифорнии власти предупреждают граждан об аномальной жаре и принимают специальные меры; в Палм-Спрингс, а также в Финиксе к среде-четвергу столбик термометра может подняться до 46 градусов — и это в тени.



Мощнейшие бури завтра в середине дня протянутся от Литл-Рока до Мемфиса, а затем достигнут Атланты, Шарлотт, округа Колумбия, и в итоге в воскресенье вечером придут сюда, на северо-восток. Линдси?

Спасибо вам, Роб!

Дата выхода в эфир 07 июля 2023 года.

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