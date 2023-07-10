 

Мнение: Я спросил у Яндекса

10.07.2023, 2:25, Разное
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Интересный эксперимент провел один мой френд в фейсбуке: он решил задать “Алисе” – искусственному помощнику от Яндекса “с функциями ИИ” – неполиткорректные “политические” вопросы. И вот что получил в ответ:

Чем это похоже на, к примеру, бесконечные уголовные процессы в нашей Эрефии в отношении разных ученых, которых то и дело приговаривают – в связи с их научными статьями и выступлениями на научных конфереренциях – к адским срокам за “измену родине”? У всего этого один корень – цензура. Что бы там в России ни разрабатывали, хоть ИИ, хоть летающий автомобиль, хоть 3D-принтер, способный напечатать счастье для всего человечества – главное, что интересует “дорогих россиян” в лице их самой любимой организации – это чтобы получившийся прибор не сказанул чего лишнего.

Самое потрясающее – это святая и в чем-то даже трогательная уверенность аборигенов нашей северной Нигерии, будто бы им тут есть что скрывать. То есть – что в РФ будто бы ЕСТЬ что-то, что никто не знает, но что всем было бы интересно узнать – а НИЗЗЯ. Ну как в ответах на “крамольные” вопросы – как будто сколь угодно умная “Алиса” могла бы ответить что-то, что приоткрыло бы некую Страшную Военную Тайну… и поэтому она должна молчать и скрывать.

Как-то не приходит в голову, что российская цензура со все более адской жестокостью прикрывает… пустоту. Самая жуткая тайна РФ – что здесь на самом деле абсолютно нечего скрывать. Главная тайна – что нет никаких тайн.

Источник: Размышления вольного социолога


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