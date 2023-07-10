Как можно освободиться от страха, работая с собственной энергией?

У каждого человека есть страхи, и

бояться – это нормально. Главное, чтобы они не мешали нам жить, творить,

реализовывать желаемое и быть здоровыми во всех аспектах. Энерготерапевт Александра Ягудина рассказывает,

как можно освобождаться от страхов, работая со своей энергией.

У человека, помимо физического тела,

есть энергия, или, другими словами, жизненные силы. Утром у нас их, как правило,

больше, а вечером – меньше. Кажется, что количество энергии часто меняется, и

это так. Каждый из нас, сам того не подозревая, наполняет или опустошает себя.

Например, поговорили с одним человеком, и состояние такое, что готовы горы

свернуть, полны сил и уверенности, а поговорили с другим – как к дементорам

сходили, нет сил, голова опускается, вылезают негативные эмоции. Также и с

делами: позанимались чем-то приятным – и внутри энергия, удовлетворение;

позанимались другим – усталость, раздражение, раздрай.

Мы сами ежесекундно управляем своей

энергией, и если не находим ей реализацию, то ей срочно нужно найти выход. Это

очень видно на примере подростков, у которых колоссальное количество энергии. При отсутствии у детей русла для направления энергии (в виде спорта, хобби,

обучения)они начинают все крушить и ломать, скандалить, появляются

различные зависимости.

То же самое происходит со взрослыми. Если

появляется больше энергии, и человек не понимает, что это такое, и если он

живет достаточно однообразно, то энергия находит выход. И часто через

страхи.

По сути, энергия, которая запечатана в

страхах (только представьте ее объем и заряд), – это ваш нереализованный

потенциал. Прежде чем начинать работать со страхом, нужно пересмотреть все

сферы жизни и понять, где мы хотим, чтобы было лучше, гораздо лучше. В

основе любого страха лежит страх смерти, а это значит, что если я боюсь, то в

какой-то сфере я не живу полной жизнью. Важно найти эту сферу перед тем, как

идти в страх.

В большую часть страхов мы можем сходить

самостоятельно через накопление энергии в сознании, а именно через взятие

страха под ответственность и углубленную работу с ним. Например, вы всю жизнь

боитесь змей. Регулярно думаете про это и понимаете, что на обслуживание этого

страха у вас уходит колоссальное количество вашей драгоценной жизненной

энергии, которую вы можете пустить на улучшение той или иной сферы жизни.

Процесс освобождения от страха может

быть примерно таким:

1. Найти возможность

максимально безопасно для вас пойти в этот страх, то есть найти какой-то

террариум или что-то подобное, где можно физически контактировать со

змеей.

2. Найти

специалиста в этом деле, который знает про змей все. Расспросить его подробно

про самих змей, про то, насколько это безопасно для вас потрогать змею. Можно спросить у него совета о том, как освободиться от этого страха и т. д.

В этом пункте вы расширяете свое сознание через получение новой информации,

обрастаете знанием, а любое новое знание – это энергия.

3. Далее

приходите в террариум или другое место и смотрите, как другие взаимодействуют

со змеями. В процессе вы будете чувствовать страх или неприязнь – расслабляйте

тело, смотрите, где в теле вы чувствуете напряжение и скованность. Этот пункт

очень важен.

4. Затем планируете

день, когда пойдете к змеям, а перед этим обязательно анализируете вашу жизнь

сейчас. Нужно понять, где сейчас вы не живете настолько, насколько хочется, и

подробно прописать точку Б, то есть все, что вы хотели бы видеть в этой сфере

при идеальных обстоятельствах, и первые шаги к реализации желаемого, которые вы

можете сделать прямо сейчас. Дело в том, что после того как вы сходите в страх,

у вас высвободится колоссальное количество энергии, и вам нужно ее направить в

формирование желаемого.

5. Настал тот

день, и вы идете в страх. Не кидайте себя на амбразуру, примите тот факт, что

сегодня может не получиться, но это не значит, что не получится потом. И просто

идите, с интересом исследуя себя. Сначала понаблюдайте за змеей, потом

посмотрите, как другие это делают, погладьте ее сначала указательным пальцем,

потом рукой, потом сами не заметите, как возьмете ее в руки. В этот момент

самое главное – это не прекращать дышать и расслабить тело, и вы сможете почувствовать

всю ту энергию, которая была долго запечатана. Это похоже на то, как спадают

оковы и появляется приятное физическое ощущение наслаждения от того, что вы словно

долгое время были в неудобном положении, а теперь наконец расположились на

самом удобном диване. Отследите это удовольствие в теле и в сознании. Воспоминание

об этом удовольствии поможет в дальнейшем работать и с другими страхами.

Не во все страхи стоит ходить вот так, самостоятельно,

в некоторых случаях вам может потребоваться помощь специалиста. Но главное – помните,

если прямо сейчас у вас скопилось множество страхов, это значит, что пора

проявить в вашей жизни этот неиспользованный потенциал!