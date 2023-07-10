 

FAZ – новый формат — Япония станет первым партнёром ЕС в области безопасности и обороны

10.07.2023, 2:10, Новости дня
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Европейский союз намерен представить новый инструмент внешней политики под названием «Партнёрство в области безопасности и обороны» для более тесного сотрудничества с третьими странами, пишет Frankfurter Allgemeine. По данным издания, первым партнёром ЕС станет Япония. Помимо регулярных встреч на уровне министров, партнёрство будет включать интенсивное взаимодействие в областях, связанных с безопасностью, а также совместную эвакуацию граждан, учения и участие в военных операциях ЕС.


AP

На фоне всё более критической ситуации в сфере глобальной безопасности Европейский союз намерен представить новый инструмент внешней политики под названием «Партнёрство в области безопасности и обороны». Соответствующий документ Европейской службы внешних связей подробно обсуждался постоянными представителями стран-участниц в комитете ЕС по политике и безопасности в прошлый четверг, пишет Frankfurter Allgemeine со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.

Цель состоит в том, чтобы расширить сотрудничество с третьими странами в вопросах безопасности. Помимо регулярных встреч на уровне министров, партнёрство будет включать интенсивное сотрудничество в определённых областях, связанных с безопасностью, а также совместную эвакуацию граждан, учения и участие в военных операциях ЕС.

При этом, как отмечает издание, Европа стремится к более тесному военному взаимодействию, прежде всего, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона: Австралией, Южной Кореей и Японией.

По данным источников, Япония станет первой страной, которая вступит в «Партнёрство в области безопасности и обороны» с ЕС. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на саммите ЕС — Япония уже в следующую среду. Основное внимание на саммите будет уделено сотрудничеству в области безопасности на море, а также борьбе с дезинформацией и так называемыми гибридными угрозами. На повестке дня также будут стоять кибербезопасность и общая позиция по инициативам в области разоружения и нераспространения химического, биологического и ядерного оружия. Новые партнёрские отношения при этом не будут предусматривать гарантий помощи в случае военного конфликта.

Япония кажется европейцам «самой подходящей кандидатурой», считает издание. Однако Брюсселю следует действовать осторожно, поскольку старшее поколение японцев резко настроено против милитаризма. Но что же делает Японию столь привлекательной для ЕС? Страна является «реально функционирующей и экономически развитой демократией». Токио участвует в санкциях Запада против РФ и поддерживает Украину деньгами и военной техникой.

После начала конфликта на Украине Япония стала острее чувствовать угрозу со стороны Китая. Токио ищет новых партнёров в области безопасности помимо США, которые разместили в стране около 50 тыс. военнослужащих. Япония может многое предложить с точки зрения ЕС, отмечает газета.

Токио планирует увеличить военные расходы почти на €300 миллиардов в течение следующих пяти лет и потратить не менее €73,4 миллиардов на оборону только в 2027 году. Военный бюджет Японии в таком случае станет третьим по величине в мире после США и Китая. Согласно Глобальному индексу огневой мощи (GFP), который оценивает потенциал ведения боевых действий, Япония в настоящее время имеет восьмую армию в мире, пишет Frankfurter Allgemeine.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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