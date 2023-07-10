 

Рупор кремлевской пропаганды: Китай изучает опыт применения FPV-дронов

10.07.2023, 0:29, Разное
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Китайцы очень внимательно изучают опыт СВО.
В том числе и опыт применения FPV-дронов.

Как представляется, в перспективе операторы малых дронов будут включены в орг.штатные структуры вооруженных сил и перейдут на полностью централизованную подготовку. В война ближайших десятилетий дроны будут играть все более возрастающую роль.

Источник: Colonel Cassad


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