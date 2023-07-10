Рупор кремлевской пропаганды: Китай изучает опыт применения FPV-дронов

Китайцы очень внимательно изучают опыт СВО.

В том числе и опыт применения FPV-дронов.

Как представляется, в перспективе операторы малых дронов будут включены в орг.штатные структуры вооруженных сил и перейдут на полностью централизованную подготовку. В война ближайших десятилетий дроны будут играть все более возрастающую роль.

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