Вместо антиперспиранта, лосьона после бритья и средства от прыщей. Квасцы на страже красоты и здоровья

Квасцы можно использовать вместо антиперспиранта, в качестве средства от прыщей и после бритья. Они известны давно, но популярны стали относительно недавно. В сегодняшней статье мы более подробно поговорим об этом ноу-хау.

Квасцы – что это такое

Калийные квасцы представляют собой минеральную соль в кристаллической форме. Это не то же химическое соединение, что и алюминий, который содержится в большинстве обычных дезодорантов. Калийные квасцы обладают противомикробными свойствами, что во многом определяет их эффективность, и используются с древних времен.

Древние египтяне использовали их в качестве красителя. Начиная со Средневековья они стали применяться в медицине как кровоостанавливающее средство при незначительных ранах и порезах. Сегодня квасцы используются в медицине и даже в продуктах питания. Вы можете найти их в аптеках как кровоостанавливающий карандаш для оказания первой помощи, в парикмахерских как средство после бритья и в косметической промышленности как вяжущее средство.

Как это работает

В отличие от других дезодорантов, квасцы не перекрывают запах тела ароматами. Чтобы использовать их, вы смачиваете верхнюю часть и наносите на кожу, оставляя тонкий слой соли. Соль предотвращает образование бактерий, поэтому у вас не возникает неприятного запаха. Как минеральная соль она обладает естественным противомикробными антисептическим действием, что позволяет успешно бороться с бактериями, вызывающими запах. Поэтому отлично подходит для чувствительной кожи. При нанесении на чистую кожу вы полностью избавитесь от запаха и будете чувствовать себя свежим в течение нескольких часов.

Вы также можете использовать квасцы в качестве лосьона после бритья. Они тонизируют и укрепляют кожу, останавливают небольшое кровотечение после порезов. Попадая на поверхность кожи, активные ингредиенты начинают “стягивать” ткани и способствовать тем самым свертыванию крови. Квасцы можно использовать на лице, ногах или в любом другом месте, где есть небольшой порез.

Квасцы обладают вяжущим подсушивающим действием, поэтому вы также можете использовать камень в качестве тоника для лица для лечения высыпаний, профилактики прыщей и уменьшения кожного сала.

Как правильно использовать квасцы

Вы можете использовать камень в качестве дезодоранта, лосьона после бритья или тоника для лица. Обязательно дайте ему высохнуть между использованиями и храните его в защищенном от падений месте. Например, в мыльнице. Далее мы дадим практические советы.

Антиперспирант

Просто намочите верхнюю часть квасцов и протрите ими кожу. Нанесите на область подмышек, чтобы создать невидимый слой соли. Дайте коже высохнуть пару секунд, прежде чем надевать одежду.

Секрет эффективности заключается в том, что наносить средство нужно на чистую кожу. Перед этим убедитесь, что вы приняли душ, побрились или просто очистили область подмышек небольшим количеством мыла и/или горячей воды. Квасцы не скроют запах, который уже есть, но они могут предотвратить его появление на чистой коже.

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Дайте вашему телу несколько недель, чтобы приспособиться к новому средству, и вы увидите, как оно начнет работать.

Лосьон после бритья

Многие люди любят наносить квасцы на лицо после бритья из-за их тонизирующих и вяжущих свойств. Они также являются антисептиком, а это означает, что они могут быстро купировать жжение или покраснение. Чтобы использовать квасцы в качестве лосьона после бритья, намочите верхнюю часть камня и нанесите на кожу сразу после процедуры.

Чтобы остановить кровотечение после неудачного бритья, также намочите верхнюю часть и протрите порез, пока он не высохнет. Кровотечение должно прекратиться почти сразу.

Тоник для лица

Кристаллы минеральной соли из квасцов могут быть отличным точечным средством для жирной кожи и кожи, склонной к акне. Это вяжущее средство, что означает, что вы можете использовать его, чтобы высушить проблемные участки или просто тонизировать и подтянуть кожу. Просто смочите верхнюю часть и нанесите на пораженные участки.

Поговорим о безопасности

Квасцы — безопасный и эффективный натуральный дезодорант. На самом деле они отличаются от алюминия, содержащегося в обычных дезодорантах, и не представляют такой опасности для здоровья. Обычные дезодоранты-антиперспиранты содержат хлоргидрат алюминия, и все они опасны для здоровья. Алюминий, содержащийся в обычных дезодорантах, считается эндокринным разрушителем, который вызывает всевозможные гормональные проблемы и риски для здоровья. Калийные квасцы, с другой стороны, представляют собой минеральную соль с крупной молекулярной структурой, которая остается на поверхности кожи, а не впитывается. Это не тяжелый металл, и он не нарушает микробиом вашей кожи.

Квасцы не содержат добавок и ингредиентов, которые обычно вызывают раздражение, такие как парабены, фталаты, искусственные ароматизаторы и красители. Средство безопасно для чувствительной кожи и не содержит токсинов.