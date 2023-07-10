Время реализовать свои амбиции: Таро-прогноз на неделю 10-16 июля для каждого знака зодиака

На неделе с 10 по 16 июля 2023 года нас ожидает переход Марса в Деву, в то время как Меркурий войдет во Льва. Оба события придадут нам сил и мужества для реализации самых амбициозных планов, но это не значит, что от нас ничего не будет зависеть. Чтобы добиться желаемых целей, потребуется предпринять определенные действия. Общую установку можно сформулировать следующим образом: меньше разговоров и больше дел. Результаты при таком подходе не заставят себя ждать. Даже если не все ожидания оправдаются, полученный опыт будет стоить вложенных сил и ресурсов.

Многое зависит от веры в свои цели. Важно сохранять уверенность в том, что вы заслуживаете и по-настоящему хотите вознаграждения, к которому стремитесь. Одно лишь это понимание обеспечит необходимый заряд мотивации для усердной работы.

В свою очередь, Таро-прогноз определяет оптимальный набор действий для каждого знака зодиака.

Овен: двойка кубков

Овну стоит быть смелым, откровенным и увлеченным своими близкими отношениями. Не нужно скрывать свои чувства и заинтересованность. На этой неделе важно будет действовать в сфере личных взаимоотношений, принимая весьма ответственные решения.

Значение любви возрастает, и для вас важно рассматривать сферу чувств как безопасную зону, в которой можно расслабиться и наконец проявить свои уязвимые стороны. Поэтому необходимо понять, кто является человеком, которому можно довериться. Не исключено, что потребуется и восстановление прежних связей.

В любом случае двойка кубков говорит о хороших предпосылках для движения в этом направлении.

Телец: десятка пентаклей

Телец будет стремиться к обретению гармонии во всех сферах своей жизни. Он хочет иметь красивый дом, счастливые отношения, крепкое здоровье и успехи в карьере. И это значит, что Телец должен много вкладывать, работать и даже идти на определенные жертвы.

Десятка пентаклей говорит о важности составления долгосрочных планов и образа будущего, которое вы видите как идеал на данном этапе. Реализуются эти планы не скоро, но неделя с 10 по 16 июля может стать хорошим началом данного процесса.

Близнецы: королева кубков

У представителей этого знака нередко проявляется импульсивный и даже нервозный характер, за счет которого могут приниматься смелые решения. Но вам известно, что обратной стороной энергичных действий будет переутомление и усталость, а затем и риск эмоционального перегорания.

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Королева кубков призывает представителей данного знака зодиака работать над поиском баланса между продуктивностью и отдыхом. Оптимизация стимулов, расслабление и готовность в нужный момент совершить судьбоносный рывок – то, что будет нужно на этой неделе.

Найденная формула правильного баланса может стать важной золотой серединой, которая будет помогать Близнецам на протяжении всей жизни.

Рак: “Жрица”

Для Рака значение будет иметь работа над собственными экстрасенсорными способностями и получением доступа к шестому чувству. Интуиция и работа воображения вместе помогут лучше понять ценность имеющихся на текущий момент знаний и определить способы их оптимального применения.

Старший аркан “Жрица” указывает на период спокойного размышления с погружением в себя. На этой неделе могут появиться и результаты этого процесса в виде конкретных идей и даже планов на ближайшее будущее. Важно не упустить ценные мысли и внутренние импульсы.

Лев: “Шут”

К этой неделе Лев подходит в несколько обновленном состоянии. Он уже готов к началу чего-то принципиального нового, что изменит качество его жизни или сменит базовые ориентиры. Но если прежде этим изменениям мешали внешние обстоятельства, то теперь даже осуждение окружающих не стоит рассматривать как барьер.

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Карта Таро “Шут” говорит о том, что время для открытия внутренних и ранее сдерживаемых потенциалов пришло. Планы могут быть грандиозными, поскольку их подкрепляют большие и долгожданные надежды. Но первые шаги при этом должны тщательно продумываться.

Дева: королева пентаклей

Девам стоит готовиться к продвижению в карьере или большим финансовым успехам. Начинается период, когда прежде вложенные ресурсы возвращаются с прибылью. Важно лишь правильно подготовить этот процесс, создавая условия для выхода на новый уровень профессионального развития.

Королева пентаклей призывает не сбавлять темпы и не бояться самых амбициозных планов. У вас будет достаточно сил и веры в себя, чтобы их реализовать без колебаний и сомнений.

Весы: “Дьявол”

У Весов тоже достаточно сил и знаний, чтобы воплотить в жизнь желаемое. Но для достижения успеха также потребуется готовность к ответственности и некоторым уступкам.

Карта “Дьявол” показывает, что у вас есть возможность пойти по более легкому пути, проявляя сноровку и хитрость. Но не стоит спешить с таким выбором. Если есть сомнения и тревоги, лучше подождать и, возможно, переосмыслить мотивы с самими целями.

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Скорпион: туз жезлов

У Скорпионов на данном этапе больший интерес вызывает творческая сфера, хобби, увлечения и новые впечатления. Они готовы к путешествиям и приобретению новых навыков.

И туз жезлов подтверждает, что Скорпион на этой неделе сможет удачно реализовать эти интересы. Это может быть начало новой программы фитнес-тренировок, поездка в экзотическую страну, знакомство с иностранным языком и т.д. Все, что отрывает от бытовой и трудовой рутины, пойдет Скорпиону на пользу.

Стрелец: “Влюбленные”

На этой неделе фаза неопределенности и замешательства в жизни Стрельцов подходит к концу. Долгий период представитель знака не находил нужных ответов, что не позволяло четко определять пути движения вперед. Но теперь все должно встать на свои места.

Прогноз на неделю с картой “Влюбленные” показывает, что Стрельцы приближаются к моменту просветления и ясности. Важно правильно воспользоваться этим знанием, делая и верные выводы. Причем это должно быть только ваше понимание, без влияния окружающих, которые могут попытаться сбить вас с толку.

Козерог: тройка пентаклей

Козероги высоко ценят восхищение, похвалу и признание. На этой неделе могут появиться весьма значимые поводы для проявления искренней признательности.

Согласно направлению тройки пентаклей, сдерживать свои ответные чувства не нужно. Прямо заявляйте о том, какие эмоции у вас вызывает происходящее. И постарайтесь закрепить успех, плоды которого вам помогут в будущем.

Водолей: рыцарь пентаклей

У Водолея неделя будет наполнена решением вполне земных задач, связанных с домашними хлопотами, рабочей рутиной и решением финансовых вопросов. Беспроигрышным вариантом будет полное погружение в эти сферы.

Рыцарь пентаклей будет давать верные советы, указывая на источники энергии и сил. Ваша задача – сделать повседневную жизнь более легкой и здоровой без потери в продуктивности. Очень скоро потраченные на этой неделе ресурсы начнут приносить плоды.

Рыбы: “Суд”

Рыб на этой неделе ожидает момент озарения, но к нему нужно подготовиться. Для этого потребуется общение с окружающими. Желательно выслушать как можно больше разных точек зрения по интересующим вас вопросам. Любопытство, общительность и открытость вам помогут приблизить момент озарения.

Карта “Суд” говорит о том, что Рыбы смогут увидеть себя в новом свете, наконец принимая свои сильные стороны и таланты. Это открытие вдохновит на новые шаги к самопознанию и действиям, которых еще не было в жизни.