Рупор кремлевской пропаганды: Попытка атаки Крымского моста 09.07.2023

Утром противник пытался атаковать в районе Керчи (предположительно, целился в Крымский мост).

Силы ПВО успешно отработали цель, сбита крылатая ракета (тип пока не идентифицирован). Отмечалось до 6 пусков зенитных ракет.

Движение по мосту временно перекрыто. К обеду возобновится.

Атаке предшествовало заявление ВСУ, которые взяли на себя ответственность за прошлогодний теракт на Крымском мосту.

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