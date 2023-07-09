Рупор кремлевской пропаганды: Попытка атаки Крымского моста 09.07.2023
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Утром противник пытался атаковать в районе Керчи (предположительно, целился в Крымский мост).
Силы ПВО успешно отработали цель, сбита крылатая ракета (тип пока не идентифицирован). Отмечалось до 6 пусков зенитных ракет.
Движение по мосту временно перекрыто. К обеду возобновится.
Атаке предшествовало заявление ВСУ, которые взяли на себя ответственность за прошлогодний теракт на Крымском мосту.
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Источник: Colonel Cassad
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