С топом-бандо и рубашкой или с полосатым джемпером: актуальные образы с шортами классического кроя
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Шорты, которые имеют классический крой, могут красиво дополнить совершенно любой образ и выглядеть действительно потрясающе.
Чтобы сделать свой образ еще более притягательным, стоит добавить оригинальные принты или же невероятные украшения. Вот отличные подборки образов, которые помогут выглядеть действительно фантастически.
С полосатым свитером
Можно создать красивый и модный образ, надев шорты классического покроя вместе с простым полосатым свитером. Это поможет создать непринужденный повседневный образ.
Этот образ идеально подходит для всех модных, ярких и современных девушек.
С прозрачной блузкой
Один из способов мгновенно придать шортам более притягательный и стильный вид — добавить к ним прозрачный верх.
Чтобы выглядеть еще более стильно, стоит выбрать топ из кружевной прозрачной ткани, чтобы она идеально соответствовала шортам.
С топом-бандо из микрофибры
Пара длинных классических шорт выглядит просто великолепно в сочетании с топом-бандо, выполненным из микрофибры.
Дополнить все это можно парой элегантных туфель. Чтобы создать более непринужденную атмосферу, нужно надеть массивные сандалии и рубашку на пуговицах из шамбре.
С галстуком и чулками в сеточку
Довольно интересно смотрятся твидовые шорты в сочетании с фактурным галстуком и чулками в сеточку.
Яркая куртка-бомбер добавит индивидуальности создаваемому образу.
С кружевным топом
Можно сделать свой образ просто невероятным и очень привлекательным, надев стильные и модные шорты с принтом вместе с изысканным кружевным топом.
Для дополнительного модного эффекта рекомендуется добавить соответствующий блейзер.
С блузкой в стиле ретро с воротником
Чтобы создать винтажный пляжный образ, стоит взять сумку-корзинку, надеть самые удобные эспадрильи и блузку на пуговицах с воротником в стиле ретро.
Наряд в мелкую клетку или с цветочным принтом добавляет образу еще больше женственности. Однако, мило и нежно будут выглядеть однотонные варианты одежды.
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С просторным жилетом
Большой жилет добавит нотку тихой роскоши к любимой паре классических шорт.
Носить его стоит расстегнутым с атласным бюстгальтером, завязав его на талии для создания более непринужденного образа, или застегнув пуговицы и добавив пояс, чтобы создать более облегающий силуэт.
С подходящим блейзером
Классические шорты могут выглядеть более гламурно, если выбирать пару с принтом.
Можно выглядеть еще более привлекательно, если добавить соответствующий блейзер с принтом.
С колготками и укороченным жакетом
Все, что нужно, чтобы придать шортам немного остроты, — это пара прозрачных колготок, массивные мокасины и укороченный жакет.
В итоге получится просто фантастический образ, который никого не оставит равнодушным.
С длинным льняным блейзером
Можно создать просто потрясающий изысканный деловой повседневный стиль, надев льняные шорты и соответствующий льняной блейзер. Для еще большего эффекта стоит дополнить все это красивым топом.
Все эти варианты нарядов выглядят действительно потрясающе и очень модно.
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