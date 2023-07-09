С топом-бандо и рубашкой или с полосатым джемпером: актуальные образы с шортами классического кроя

Шорты, которые имеют классический крой, могут красиво дополнить совершенно любой образ и выглядеть действительно потрясающе.

Чтобы сделать свой образ еще более притягательным, стоит добавить оригинальные принты или же невероятные украшения. Вот отличные подборки образов, которые помогут выглядеть действительно фантастически.

С полосатым свитером

Можно создать красивый и модный образ, надев шорты классического покроя вместе с простым полосатым свитером. Это поможет создать непринужденный повседневный образ.

Этот образ идеально подходит для всех модных, ярких и современных девушек.

С прозрачной блузкой

Один из способов мгновенно придать шортам более притягательный и стильный вид — добавить к ним прозрачный верх.

Чтобы выглядеть еще более стильно, стоит выбрать топ из кружевной прозрачной ткани, чтобы она идеально соответствовала шортам.

С топом-бандо из микрофибры

Пара длинных классических шорт выглядит просто великолепно в сочетании с топом-бандо, выполненным из микрофибры.

Дополнить все это можно парой элегантных туфель. Чтобы создать более непринужденную атмосферу, нужно надеть массивные сандалии и рубашку на пуговицах из шамбре.

С галстуком и чулками в сеточку

Довольно интересно смотрятся твидовые шорты в сочетании с фактурным галстуком и чулками в сеточку.

Яркая куртка-бомбер добавит индивидуальности создаваемому образу.

С кружевным топом

Можно сделать свой образ просто невероятным и очень привлекательным, надев стильные и модные шорты с принтом вместе с изысканным кружевным топом.

Для дополнительного модного эффекта рекомендуется добавить соответствующий блейзер.

С блузкой в ​​стиле ретро с воротником

Чтобы создать винтажный пляжный образ, стоит взять сумку-корзинку, надеть самые удобные эспадрильи и блузку на пуговицах с воротником в стиле ретро.

Наряд в мелкую клетку или с цветочным принтом добавляет образу еще больше женственности. Однако, мило и нежно будут выглядеть однотонные варианты одежды.

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С просторным жилетом

Большой жилет добавит нотку тихой роскоши к любимой паре классических шорт.

Носить его стоит расстегнутым с атласным бюстгальтером, завязав его на талии для создания более непринужденного образа, или застегнув пуговицы и добавив пояс, чтобы создать более облегающий силуэт.

С подходящим блейзером

Классические шорты могут выглядеть более гламурно, если выбирать пару с принтом.

Можно выглядеть еще более привлекательно, если добавить соответствующий блейзер с принтом.

С колготками и укороченным жакетом

Все, что нужно, чтобы придать шортам немного остроты, — это пара прозрачных колготок, массивные мокасины и укороченный жакет.

В итоге получится просто фантастический образ, который никого не оставит равнодушным.

С длинным льняным блейзером

Можно создать просто потрясающий изысканный деловой повседневный стиль, надев льняные шорты и соответствующий льняной блейзер. Для еще большего эффекта стоит дополнить все это красивым топом.

Все эти варианты нарядов выглядят действительно потрясающе и очень модно.