Растительный аналог ретинола: бакучиол может творить чудеса с вашей кожей и волосами

Если вы энтузиаст ухода за кожей, возможно, вы уже знаете о бакучиоле. Для тех, кто не знаком, бакучиол — это натуральный ингредиент, который, как и ретиноиды, может увеличить выработку коллагена. По словам экспертов, бакучиол может улучшать тон и текстуру кожи так же, как отпускаемые без рецепта ретиноиды. Добавление бакучиола в ваш уход за кожей может иметь много преимуществ, но специалисты обнаружили, что он также может быть полезен для ухода за волосами.

Польза бакучиола для волос

Например, включение бакучиола в режим ухода за волосами может усилить блеск ваших прядей и сделать их сильнее. Причина, по которой он придает блеск, заключается в том, что он слегка отшелушивает волосы, удаляя остатки чешуек и усиливая блеск шевелюры. Хотя это может показаться простым дополнением, добавление бакучиола в вашу рутину может существенно изменить внешний вид ваших волос. Рассмотрим этот растительный аналог ретинола более подробно далее в статье.

Как правильно использовать бакучиол

Если вы хотите добавить бакучиол в свой уход за волосами, есть несколько способов сделать это. Наиболее распространенным методом является использование процедур для кожи головы. По словам экспертов, специальные процедуры для кожи головы восстанавливают здоровье волос, удаляя омертвевшую кожу, увлажняя и устраняя любое раздражение. Со временем этот ингредиент должен значительно улучшить качество ваших волос, если вы будете использовать его на регулярной основе. Если вы не уверены, что сможете сделать процедуру самостоятельно, обратитесь за помощью к парикмахеру. Сегодня многие специалисты предлагают лечение бакучиолом. Впоследствии парикмахер будет следить за состоянием ваших волос и кожи головы.

Сыворотка для волос

Кроме того, вы можете нанести на волосы сыворотку. В первую очередь необходимо заметить, что сыворотки для волос — это жидкие продукты, которые помогают защитить волосы и решить различные проблемы, такие как чрезмерная пушистость. При использовании сыворотки с бакучиолом вы можете наносить ее на кожу головы каждый день. По словам специалистов, это может быть отличным способом сохранить ваши волосы длинными и сильными.

Меры предосторожности

Хотя бакучиол может оказаться отличным ингредиентом для ваших волос, его следует использовать с осторожностью. Все же существует риск повышенной чувствительности к этому веществу. Проявляется она в виде покраснения, сухости или жжения кожи, особенно при первоначальном использовании. Однако, если вы используете бакучиол в салоне красоты, парикмахеры об этом обычно заблаговременно предупреждают. Кроме того, рекомендуется начинать использовать бакучиол с небольших количеств, чтобы снизить риск этих побочных эффектов, а затем перейти к ежедневному использованию. Беременным женщинам следует вообще избегать его, так как он еще недостаточно изучен, чтобы определить, окажет ли он негативное влияние на их будущих детей.

Также важно знать, с какими ингредиентами вы смешиваете бакучиол. Например, бакучиол и гликолевая кислота плохо сочетаются друг с другом. Это связано с тем, что гликолевая кислота может снижать эффективность бакучиола. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать гиалуроновую кислоту или сквален для дополнительного увлажнения.

Вместо заключения

Бакучиол – это относительно новый ингредиент, но он уже успел завоевать признание как со стороны профессионалов парикмахерского искусства, так и со стороны рядовых пользователей. Если вы желаете улучшить внешний вид и структуру своих волос, обязательно его попробуйте. Но первую процедуру лучше проводить у опытного специалиста.