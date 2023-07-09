 

Мнение: О несомненном поражении… Каков его вкус?

09.07.2023, 22:45, Разное
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Как в народе говорят, «у победы тысячи отцов, поражение обычно сирота» ©

Но в данном случае всё-таки есть надежда, что это поражение безотцовщиной не останется. У него есть конкретные фамилия, имя, должность и звание. Но, справедливости ради, ещё есть тысячи причастных. Не все пожелают стать известными, наверное.

Итак, 501-й.

Поражение уже вполне чётко зафиксировано, в том числе на Западе. Для которого оно, впрочем, стало несколько неожиданным.

И это — поражение «лучшей в мире боевой машины пехоты», шведской CV90, российским высокоточным снарядом типа «Краснополь». Как сообщает военный аналитик BILD Юлиан Рёпке, это произошло на Луганском фронте близ села Невское. Туда #Украина перебросила шведскую БМП, но когда она оказалась близко к линии боевого соприкосновения, её обнаружили российские разведывательные беспилотники, после чего артиллерия РФ немедленно открыла огонь. И накрыла движущуюся мишень первым же выстрелом.

Главная отличительная особенность БМП CV90, также известной как Stridsfordon 90 в том, что она создана специально для северного субарктического климата. А поэтому хорошо чувствует себя и в заснеженной, и в заболоченной местности. В её конструкции большое внимание уделено противоминной защите и борьбе с воздушным противником, атакующим боевые порядки на сверхмалых высотах. Также она оснащена пушкой Bofors (L70B (40/70В), которую в западных пресс-релизах называют «грозой российских БТР и БМП».

Как пишет Юлиан Рёпке, российская армия знает о ценности CV90, поэтому использовала для её уничтожения высокоточный управляемый снаряд «Краснополь» — конкурент американского Excalibur. Когда-то они были примерно равны по цене — около 50-70 тыс. долл. за экземпляр. Но с тех пор, по некоторым данным, «Краснополь» подешевел до 35-40 тыс. долл., а вот Excalibur подорожал до 80-100 тыс. долл. в зависимости от начинки. И сейчас они конкурируют в реальных условиях на украинской земле.

Российский боеприпас оказался ничем не хуже американского: редкая для ВСУ БМП ценой более 10 млн долл. была поражена с одного выстрела. Эксперт напоминает, что всего Украине передали около 50 таких машин. «#Россия намеренно наводит прицел на западное оружие в ВСУ, пытаясь уничтожить его до того, как оно сможет развить полную боеспособность. При этом в некоторых случаях #Украина делает эту задачу для российских военных относительно лёгкой», — жалуется немецкий аналитик. Тем самым он косвенно признаёт, что западные санкции — вопреки ранним громким анонсам — за 500+ дней так и не смогли подорвать способность российского ОПК выпускать высокотехнологичное и высокоточное оружие. Но, конечно, об этом поражении западные СМИ будут помалкивать, превознося успехи украинских войск в боях за Пятихатки и сетуя, что русские коварно подготовились к обороне.

В какой-то степени, это так же итог 500 дней. О чём — отдельно.

А возвращаясь к исходной теме… Ну и как вам, нытики и скептики, вкус такого «поражения» — современного и высокоточного?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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