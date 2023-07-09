Мнение: Искусство воевать и готовность умирать

Поскольку у нас тут на носу, очевидно, новое обострение с Турцией – вспомнил свою старую заметку, 7-летней давности, которую назвал тогда “Возражения Храмчихину”: тогда я недоумевал, куда и зачем лезет РФ, имея в виду Сирию…

“Храмчихин рассуждает по известной методе, говоря о “конкурентном преимуществе России – военном”. Гитлер примерно так же говорил – мол, они там все, в странах компрадорской демократии, изнежены, смерти боятся и воевать не хотят, поэтому мы, гордые потомки тевтонов, всех разобьем и победим. Тут надо только заменить “потомков тевтонов” на “потомков гордых русичей”.

Однако вызывают сомнения оба постулата: во-первых, и “слабость Запада”, пусть не сразу, но почти всегда оказывается мнимой. И, во-вторых, подразумеваемое по умолчанию “русское искусство воевать и готовность умирать” тоже, скорее всего, неверны, причем сразу в обоих подпунктах.

Ну а самое главное – удивляет, что Храмчихин ставит стратегически крайне сомнительную цель. Он сулит нам “военную победу”, имея в виду под ней полное объединение Сирии под властью Асада, то есть восстановление статус-кво до 2012 года, разве что с “более широкой” автономией курдов. И почему-то не задает себе элементарный вопрос: а кто сказал, что даже в случае “полного успеха” эта конструкция будет устойчивой? Если Сирия уже один раз развалилась ввиду противостояния алавитов и суннитов – что помешает ей развалиться вновь? Ведь главные причины так и не будут устранены: суннитов в стране по-прежнему будет вчетверо больше, чем алавитов, а страны из “суннитского окружения” по-прежнему будут богаты и готовы давать деньги будущим “повстанцам”.

То есть, попросту говоря, Храмчихин отказывается думать о том, что Россия в Сирии взялась за выполнение ЗАВЕДОМО БЕЗНАДЕЖНОЙ задачи – поставила на того, у кого нет шансов выиграть в сколь-нибудь длительной перспективе. В этом смысле американцы, которые все это время отказываются разговаривать с Асадом, ведут себя абсолютно здраво – они не хотят связываться с очевидным лузером.

Построения Храмчихина, на самом деле, получается, имеют хоть какой-то смысл только в одном случае: если РЕАЛЬНАЯ цель России в регионе – это не “объединить Сирию” или “помочь Асаду” (что, как видим, невозможно), а именно РАЗВЯЗАТЬ глобальную ближневосточную войну одновременно с блоком Турция-Катар-Саудовская Аравия, имея целью разгромить и уничтожить всех троих. В этом случае, пожалуй, и “единая Сирия” была бы возможна.

Однако можно ли вообще всерьез воспринимать подобную перспективу? ЧЕМ Храмчихин собрался громить три богатейших страны с общей численностью населения более 120 млн. чел., т.е. почти размером с российское? В российской армии, напомню, 1 млн. И наша же Россия не так давно с миллионной Чечней воевала 6 лет и без особого успеха.

В общем, все это какой-то сюр. Ни “дальняя”, ни “ближняя” стратегические цели не представляются хоть сколько-нибудь реальными. При этом нет сомнений, что Храмчихин не более чем озвучивает бравые мысли достаточно больших групп российских военных” (2016)