 

Любовь не ржавеет: 3 пары шоу-бизнеса, которым все нипочем

09.07.2023, 22:20, Новости дня
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Хип-хоп артист Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, и бизнесвумен Оксана Самойлова проверили чувства не только временем, но и испытаниями. Супруги несколько раз оказывались на грани развода, жили отдельно, но крепкий брак ничто не смогло разрушить. Пара воспитывает четверых детей, которые, вне всяких сомнений, способствуют семейному счастью.

Продюсер и основатель группы “На-На” Бари Алибасов и народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина связали себя узами брака в 2018 году и развелись в 2021-м на фоне скандала с имуществом. После разрыва актриса осталась неравнодушна к музыканту и простила ему одиозные выходки. Трепетное общение певца с артисткой продолжилось даже на расстоянии. Вскоре Алибасов заявил Федосеевой-Шукшиной, что снова сыграет с ней свадьбу, как только решит вопросы с наследством.

Что происходит между рэпером Алексеем Долматовым (с псевдонимом Гуф, — Прим. ред.) и его бывшей женой Айзой? Точно никто не знает, кроме них самих. Развод состоялся в 2013-м после пяти лет брака, но блогерша до сих пор следит за личной жизнью экс-супруга и комментирует его союз с нынешней спутницей. Катаясь на эмоциональных качелях, Айза и Гуф устраивают разборки из-за общего сына, который мечтает о нормальной семье, как и все дети.

Однако поклонники уверены, что Айза и Гуф созданы друг для друга. В перерывах между скандалами брюнетка регулярно намекает на воссоединение с рэпером. “Снова баба Гуфа”, — пишет о себе Айза. Видимо, любовь не ржавеет, ведь она такая своеобразная.


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