 

Рупор кремлевской пропаганды: Правила ЧВК “Вагнер”

09.07.2023, 21:47, Разное
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Фото документа с правилами ЧВК "Вагнер" подписанное 1 мая 2014 года. Фото сделано при обыске дома у Пригожина.

PS. Также на документе есть написанные Уткиным потребности в вооружении бойцов ЧВК "Вагнер" на тот период – средства связи, 3 СВД, 2 ПКМ "Печенег", 3 РПГ-7, РПГ-26 – на всех, по 3 БК на каждый ствол.

Карандашные пометки, это видимо кол-во бойцов на момент начала развертывания.

Источник: Colonel Cassad


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