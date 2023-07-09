Купель с вайфаем

В Мурманске снова решили построить собор на месте парка.



Проект кафедрального собора. Кадр ТВ21 Мурманск

«Wi-fi, смотровая площадка с видом на залив, творческие кружки и кафе» — так описывает в репортаже мурманская телекомпания наполнение будущего кафедрального собора. Именно собора, а не парка развлечений, как можно было бы предположить по этому перечню. А вот на площадке, которую присмотрела под сооружение местная митрополия, парк развлечений когда-то был. Видимо, гений места повлиял на батюшек — решили совместить.

Полтора года назад «Новая» рассказывала, как мурманский митрополит Митрофан пробивает под кафедральный собор место в областном центре. Это — бывший городской парк, где когда-то стояло колесо обозрения, одна из самых высоких точек в центре. Когда парк аттракционов закрылся, мэрия специально выкупила этот участок за 40 млн рублей (по балансовой стоимости) — как лучший в городе, чтобы там не появилось нечто, уродующее горизонт. Он и сейчас на балансе предприятия, которое владеет и распоряжается муниципальным имуществом, и вовсе не участвует в схеме, изобретенной митрополитом.

Зато участвует губернатор Андрей Чибис.

За полгода он трижды был на аудиенции у патриарха Кирилла и все три раза обсуждал стройку.

Именно он участвовал в ноябрьской поездке к патриарху Кириллу за благословением на строительство собора — вместе с владыкой Митрофаном. Поездка оказалась неудачной: на видео, распространенном пресс-службой главы РПЦ, эскиз, который ранее показывал журналистам Митрофан, Кириллу явно не нравится: Святейший назвал его вторичным и рекомендовал просителям съездить в Калининград и взять за образец возведенный там собор.

В апреле Чибис, Митрофан и секретарь епархиального совета священник Владимир Семенов вновь появились в кабинете патриарха под предлогом обсуждения помощи мобилизованным.

«Также вернулись к теме строительства храма в Мурманске. Патриарх Кирилл одобрил концепт, который представила ему Мурманская епархия. И теперь начнется детальная разработка проекта», —

лаконично отчитался он в своем телеграм-канале. Через несколько дней — новая встреча: «Он детально вникает и в вопросы проекта кафедрального собора, строительство которого инициировал в Мурманске», — сообщил Чибис.

Эта активность губернатора, который доселе демонстративной религиозности в отличие от иных коллег не выказывал, напомнила о судьбе его предшественницы Марины Ковтун. Та, в первый день губернаторства назвавшая себя атеисткой, позже начала лоббировать возведение собора — когда череда скандалов сделала ее кресло неустойчивым. Идея получить патриаршее заступничество в обмен на передачу РПЦ куска земли в центре города, напротив здания областного правительства, уперлась в право собственности и протесты горожан: на этом месте находится стадион, в то время принадлежавший облсовпрофу. Кончилось все плачевно для чиновницы: ее отправили в отставку, как и тогдашнего митрополита Симона.

Его конкурент и преемник митрополит Митрофан более подкован в политике и обладает более серьезными связями в Москве. Он публично отрекся от идеи уничтожить стадион и пообещал при выборе места под собор учесть мнение горожан.

А затем поставил их перед фактом: храм вместо парка. Когда же мы написали, что земля, на которую так по-хозяйски смотрит Митрофан, чужая, а собственник — город — никаких соборов там видеть не хочет, владыка в проповеди объявил журналистов «слугами дьявола».

При этом мотивировал идею строительства Митрофан Баданин витиевато и с акцентом на патриотизм: историк-самоучка и бывший военный,

он объясняет свое стремление возвести собор на топовом месте исключительно памятью о героях войны. Дескать, до аттракционов там было кладбище павших в Первую мировую.

«Новая» уже рассказывала, что это не совсем так. Вкратце напомню: в 20-х годах там и правда было кладбище, где хоронили так называемых «интервентов» — британцев, которые оказались в поселке Романов-на-Мурмане в рамках военной помощи Российской Империи с 1915 по 1919 годы. В конце 20-х годов сильный ливень размыл кладбище, и по согласованию с британской Имперской комиссией по воинским захоронениям некрополь из 40 могил перенесли в другую часть города, где он и находится по сей день. Умирали квартировавшие на Мурмане «интервенты» от болезней и преступлений. Мемориальным кладбищем это место назвать трудно. Да и кладбище давно перенесено. Но Митрофан Баданин в ноябре обещал возвести на этом месте «храм-памятник, как в парке «Патриот».

За полгода концепция несколько изменилась. В упомянутом репортаже местного ТВ сообщалось, что проект переделывали больше 10 раз. Отчего такая настойчивость? Вопрос не столько религиозный, сколько материальный: как пояснил на пресс-конференции тот же Митрофан,

«финансирование со стороны олигархов, которые участвуют здесь на Севере в различных стройках и добычах <полезных ископаемых>, начинается только по благословению Святейшего. Они так договорились: не местный архиерей к ним обращается, выпрашивает, а это решается на государственном уровне с благословения Его Святейшества».

Нет воли патриарха — нет пожертвований. О какой сумме речь, утверждать трудно, но еще в начале 2000-х на кафедральный собор требовалось полтора миллиарда.

Проект, который секретарь Митрофана Владимир Семенов показал журналистам, не имеет ничего общего с «Исаакием на минималках», как зло называли первый эскиз.

Теперь строить хотят нечто из стекла и бетона, и о мемориальном аспекте речи пока нет — вместо этого анонсируются кафе, кружки и интернет.

Такой странный синтез духовного и мирского Митрофану не в новинку: прямо сейчас он строит в Мурманске еще один собор, при котором разместится спортивный центр. Еще одну церковь с залом для единоборств он планирует разместить на многострадальном стадионе — да, обсуждение храмостроительства там снова идет. Ну а здесь, на сопке, будет, видимо, собор с развлечениями. Губернатору Чибису такой урбанистический ход должен быть по нраву, он славен любовью к разным украшательствам городской среды — предметам небольшим, но дорогим, вроде лавочки с wi-fi за 700 тысяч рублей. Или пластмассовому «камню» с улыбкой Малахова за пять млн. Так что крестильня с вайфаем ему должна быть близка — если не духовно, то эстетически.

Одна из книг друга и соавтора «Новой» Льва Рубинштейна называется «Кладбище с вайфаем». По мысли автора, это самое кладбище, оснащенное беспроводным интернетом, — исчерпывающий образ «нашего времени и пространства». Пожалуй, купель с вайфаем — не хуже кладбища.

Татьяна Брицкая,

редактор отдела расследований

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