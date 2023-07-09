Мнение: Путин и Коран

Пишут, что в Ливане появились билборды с Владимиром Путиным, в руках которого Коран.

И подпись: «Страж и защитник религий».

И это не фотошоп, фотография, что на билбордах, сделана в конце июня, когда президент России слетал с визитом в Дагестан.

Мне вот интересно, зачем в Ливане появились билборды с Путиным, в руках которого Коран? К чему готовят Ливан?

А еще мне интересно, почему в Москве, Екатеринбурге или Казани, Воронеже или Вологде нет таких билбордов? Потому что немусульмане не поймут?

А были бы подобные билборды и в Москве, глядишь, и не было бы таких скверных историй, о которой я рассказывал в одном из выпусков «НОвой ВИДЕОгазеты»:

Фотографии отсюда

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