Авокадо назвали фруктом с минимальным содержанием сахара

Фруктом с наименьшим содержанием сахара является авокадо. Всего лишь один грамм сахара на 100 граммов мякоти делает его неоспоримым лидером среди других ягод и фруктов. Более того, авокадо содержит значительное количество жиров.

“Помимо авокадо, среди фруктов с особенно низким содержанием сахара есть и другие ягоды”, – отметил врач-нутрициолог Игорь Строков, специально для МедикФорума. “Малина с 4,4 граммами сахара занимает второе место. Сразу после нее идет клубника с почти пятью граммами сахара на 100 граммов”, – добавил он.

Также в этом списке значатся сливы с восемью граммами и абрикосы с девятью граммами сахара. Среди других фруктов с низким содержанием сахара можно выделить арбузы, апельсины, киви, яблоки и груши.

Однако есть и такие фрукты, которые содержат гораздо больше сахара. Например, манго содержит 46 граммов сахара, именно поэтому он занимает первое место среди фруктов с высоким содержанием глюкозы. К другим фруктам с высоким содержанием сахара относятся бананы, виноград, черешня и инжир.