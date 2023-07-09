Рупор кремлевской пропаганды: Капитуляция в обмен на вывод американцев

"Волына" подтвердил, что на "Азовстали" действительно сидели американские военные и капитуляция гарнизона произошла после того, как США договорились с РФ об обмене капитуляции ВСУшников в обмен на эвакуацию американцев. Также пожаловался, что за месяц сидения на "Азовстали" бессмысленно погибли сотни ВСУшников.

Капитуляция "Азовстали" обменяли на вывод с территории комбината американских военных.

– Я бы хотел заняться подготовкой пополнения. Мой боевой опыт ограничивается обороной Мариуполя, и с тех пор военное дело сильно двинуло вперёд. Нужно всё это усвоить. Сразу отправиться на передовую я не хочу. Возможно, для пропаганды это и было бы важно, но нас «для пропаганды» уже продержали почти месяц в катакомбах под «Азовсталью», где мы бессмысленно потеряли сотни своих бойцов. И, наверное, почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона…

(с) "Волына" в интервью турецким СМИ

Под "сидели для пропаганды" Волына имеет ввиду приказ Зеленского, который приказ не сдавать "Азовсталь" до 9 мая, чтобы "не давать повода для дополнитльного праздника". В итоге остатки гарнизона досидели до 9 мая, после чего начали постепенно сдаваться через неделю после праздника.

—