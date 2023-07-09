Вяжем волшебный узел и считаем семечки яблока: секреты летней любовной магии для поиска партнера своей мечты

Несмотря на то что наша жизнь в сравнении с прошедшими веками изменилась кардинальным образом, некоторые ее стороны остаются неизменными. Например, сегодня люди, так же как и в старину, мечтают о большой любви и хотят знать, что их ждет в будущем.

И в наши дни девушки интересуются разного рода магическими ритуалами, чтобы завоевать сердце любимого, а также прибегают к гаданиям, чтобы узнать, ждет ли их замужество в обозримом будущем.

Приверженцы “магического” подхода к любви предлагают процедуры для лета, якобы помогающие в поиске партнера. Но, если вы и относитесь к этому скептически, возможно, вам будет просто интересно узнать, к каким методам прибегали наши предки, пытаясь повлиять на свою судьбу.

Волшебные узлы для любовной магии

Как утверждают поклонники магии, даже такое прозаическое занятие, как завязывание узлов, обладает магическим потенциалом и используется для любовных приворотов. Для этого понадобится шнур красного цвета длиной 3 м. Он должен быть из натурального материала, идеальным вариантом является шелк.

Обряд проводится в тихом помещении на восходящей Луне или во время полнолуния. Предварительно надо принять ванну с добавлением небольшого количества розового масла. А затем облачиться в удобную одежду, сшитую из натурального материала, предпочтительно красного цвета.

Процедура заклинания, которое производится в состоянии большой концентрации на его предмете, производится следующим образом:

На одном конце завяжите узел со словами: “С первого узла начинается заклинание”. Представьте себе человека, которого вы хотите привязать к себе. Завяжите второй узел на противоположном конце веревки, сказав: “Второй узел творит волшебство”. Завяжите третий узел в середине веревки, произнося: “Третий узел все подтвердит”. Продолжайте завязывать узлы в середине получившихся отрезков, говоря при этом: “С четвертым узлом я наберусь сил”. “С пятым узлом заклинание оживает”. “Шестым узлом я закрепляю заклинание.” “Заклинание запечатывается седьмым узлом”. “Восьмой узел связывает мою судьбу с моим суженым”. Девятый узел даст мне то, что должно принадлежать мне”.

Завязывая каждый из узлов, визуализируйте цель заклинания. Но это еще не все. Начиная со следующего дня каждый день развязывайте по одному узлу в том же порядке, в котором они завязывались. В завершение снова сосредоточьтесь на своем желании.

Подарок для укрепления отношений

Как говорят эзотерики, своей энергией человек может зарядить практически любой предмет. Поэтому как один из вариантов привлечения партнера предлагает сделать человеку, который вам нравится, особый подарок. Его особенность состоит в том, что вместе с презентом вы передадите ему частичку себя, и тем самым он станет ближе к вам, заинтересуется вами.

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К такому подарку предъявляются следующие требования. Это должна быть вещь, которая продолжительное время находилась рядом с вами, а значит, успела напитаться вашей энергией. Например, это может быть цепочка, медальон или драгоценный камень сам по себе.

Но здесь есть такой нюанс: подарок нужно обязательно очистить, чтобы исключить последствия какого-либо негативного внешнего воздействия на него, которое нельзя исключать. Самый простой способ очистки – погрузить камень на ночь в раствор морской соли, промыть под проточной водой и дать ему подзарядиться под солнечными лучами.

Яблоко для любовной магии

Такой фрукт, как яблоко, является одним из наиболее доступных для проведения этого вида любовной магии. Однако считается, что обряд будет наиболее эффективным, если не просто купить его в магазине, а собственноручно сорвать с дерева в саду.

Нужно взять совершенно новый нож, специально приобретенный для этой цели, и начертить им на поверхности яблока такую формулу: “Алео + Делео + Делато”. А затем произнести, обращаясь к фрукту: “Я заклинаю тебя словами, которые написаны на тебе, чтобы мужчина, который прикоснется к тебе и попробует тебя на вкус, мог полюбить меня и сгореть в огне моей любви”. Яблоко нужно отдать объекту своего обожания.

Яблоко для гадания по косточкам

Это фрукт также можно использовать для гадания. Для этого его разрезают пополам и вынимают семена, подсчитывая их. Если их количество четное, значит, свадьба уже не за горами. А если нет, то дожидаться законного брака придется долго. Если какие-то семена срослись друг с другом, это свидетельствует о том, что отношения в паре будут страстными.