Мнение: Финляндия платит взносы за членство в Поясе Обиженных

1. Финские власти официально признали провал антироссийских санкций. Стремясь стать «первым учеником», финны рвали связи с Россией по максимуму, перейдя от прагматичных отношений прошлых десятилетий к откровенно непрактичной политике. Причин на то много, но главных две. Первая — дружба с США, которая привела к постепенной замене местной политической элиты на компрадорскую. Вторая — уход со сцены политиков, помнящих, что воевать против русских очень больно.

Закономерный итог ссоры с Россией — бессмысленные убытки. Далеко не худший для финнов сценарий, так как Финляндия старалась последние полтора года изо всех сил, чтобы спровоцировать нас на военный ответ (ссылка):



Уход финских компаний из России оказался неэффективным, признал в четверг президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью газете Le Monde.

“Что касается санкций, ни одно финское предприятие больше не ведет деятельность в России. Мы одни из немногих, кто так поступил. К сожалению, это не оказалось эффективным инструментом”, – констатировал он, добавив, что страны за пределами Европы “продолжают вести торговлю с РФ”.

Ниинистё добавил, что Запад еще в 2014 году ошибся в прогнозах, полагая, что санкции “разрушат российскую экономику”.

“На Западе считали, что санкции приведут к обрушению российской экономики. Некоторые полагали, что это произойдет в течение шести месяцев. Это был неверный расчет. Санкции оказали влияние, но не в том масштабе, как мы себе представляли”, – сказал финский лидер.

2. Русских туристов теперь унижают на финской границе чуть ли не чаще, чем в израильских аэропортах (ссылка):



Финский пограничник назвал направлявшихся на родину российских туристов лжецами. Об этом сообщает портал TourDom со ссылкой на Telegram-канал, посвященный путешествиям в Финляндию.

В источнике говорится, что два месяца назад супруги отправились из России в Европу через финскую границу. Сотрудников пропускного пункта они заверили, что полетят в Стамбул. Но там планы туристов поменялись, и они вернулись в шенгенское пространство.

На обратном пути в Россию финские госслужащие на повышенных тонах стали расспрашивать путешественников, почему они сразу не предупредили, что после Турции полетят в Шенген, и обозвали их лжецами.

«Мы с мужем объясняли, что на момент въезда точно не знали маршрут, и у нас не было билетов. Не убедили. Сказали, поставят отметку в базе, что мы — лжецы», — поделилась россиянка.

Финляндия уже давно ввела ограничения на въезд на россиян, а на днях финны официально перевели эту антироссийскую политику в статус постоянной (ссылка):

Правительство Финляндии одобрило бессрочное сохранение ограничений на въезд граждан России и выдачу им виз. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на решение кабмина.

В сообщении агентства отмечается, что основная цель этого решения — бессрочно приостановить «несущественные» поездки россиян в Финляндию и транзитом через нее в другие страны Шенгенской зоны, а также ограничить выдачу виз в России.

Также продолжаются разговоры про разграбление имущества россиян, имевших неосторожность забыть про фирменный финский нацизм и что-нибудь крупное в Финляндии приобрести. Цитирую (ссылка):

Финский колумнист назвал недвижимость россиян национальной угрозой для страны. «Недвижимость российских граждан может быть использована в качестве воздействия на Финляндию», — написал Таннер. По его мнению, возможные государственные сделки в сфере недвижимости могут привести к пагубным последствиям для Хельсинки.

Предприниматели из России покупают недвижимость и ресурсы, которые в дальнейшем могут быть использованы в военных целях, считает журналист.

Примерная суть статьи — русские очень опасны, они ещё со времён КГБ проводят разные тайные операции, не гнушаясь при этом даже убийствами. Пока что Финляндия позволяет русским владеть недвижимостью в стране, и это огромный риск.

3. Блогер vdesyatke2 рассказывает (ссылка):

У меня друг детства, ещё учась в универе (это пришлось на 1995-2001 годы, война в Чечне, нищета и всё такое), принял решение валить за границу. Сразу после универа уехал в Финляндию. Уехал с женой, которая уехать хотела ещё сильнее, так как была из славного города Муром, где была ещё более жёсткая жесть, чем в Самаре.

Они прекрасно там устроились, завели детей, всем довольны. Он много лет работал в [подразделении] компании Нокиа, которое в какой-то момент прекратило существование. Финляндия маленькая страна, работы с таким уровнем зарплат быстро не появилось, поэтому он вынужден был летать работать в Германию. Семья оставалась в Финляндии.

И вот в тот период мы с ним как-то разговариваем, он рассказывает, что много времени проводит на форумах финнов, таких же релокантов. Пересказывает их видение ситуации. Я очень удивился крайней нейтральности рассказываемого.

– А что, у вас, у релокантов, не принято, уехав в другую страну, всячески [ругать] Финляндию?

— ???

— Ну вы чо, не сидите регулярно на финских форумах, не пишете там, какие финны лохи, и как у вас в Германии всё круто и удобно, и какие большие зарплаты?

— ???

— …

— А зачем? Это какой-то пранк? (ладно, не было тогда такого слова, он сказал “ты меня разыгрываешь?”)

Я поржал, рассказал ему, что в рунете на всех форумах сидят толпы эмигрантов из России, которые часами пишут всякое [плохое] про Россию. Казалось бы, ну раз [плохое], то радуйся, что ты соскочил с этого корабля. Но нет, они физически находятся в другой стране, а ментально живут в России, и всю свою жизненную энергию тратят на то, чтоб [ругать] Россию.

Он поугорал, говорит “а, точно, я ж первые пару лет после эмиграции много общался с эмигрантами из России по техническим вопросам, вспоминаю, что да, у них прям пунктик какой-то на этот счёт, я уже и забыл”.

Что тут важно.

Эти эмигранты, которые сидят десятки лет на российских форумах, не смогли там стать частью общества. Всем [наплевать], какое у них мнение. Они там никто. Поэтому они и бегут в Рунет, выплёскивать своё мнение. Потому что если они перестанут это делать, они фактически умрут, хотя телесная оболочка будет ходить на работу и чистить канадские унитазы. Вот они и цепляются за последнюю ниточку, которая связывает их с духовной сферой — за Россию.

Традиционно добавлю, что финны — такие же люди, как и мы с вами. Две руки, две ноги, внутри черепной коробки — головной мозг. Проблема в том, что в Финляндии многие русских не любят: мы для финнов как евреи для немцев в 1930-е. Когда мы общаемся с конкретным финном, надо каждый раз разбираться, с кем мы имеем дело — может быть, с нормальным, может быть, нет. Когда мы имеем дело с Финляндией как со страной, разбираться не надо. Надо делать то, что выгодно России, а по возможности — заставлять Финляндию как можно дороже платить за русофобию и за дружбу с США.