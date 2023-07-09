 

Мнение: Флота все равно нет

09.07.2023, 19:41, Разное
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Крейсер Москва (когда еще плавал)

Тот же Храмчихин, помнится, году так в 2015 написал аналитическую статью, в которой проводил сравнение боевой мощи российского Черноморского военного флота и Турецкого ВМФ. Он же вообще по специальности – военный аналитик. И вот там он показал, что турецкий флот превосходит российский в 6 (шесть) раз. Больше кораблей, больше пушек, больше морской авиации и т.д. Меня, помню, это уже тогда удивило, я статью процитировал – и пост был, как обычно, погребен под валом ура-патриотических выкриков и воплей в комментариях, с общим рефреном “да не может такого быть, броня крепка и танки наши быстры”.

Понятно, что соотношение с тех пор существенно изменилось в пользу Турции – хотя бы из-за потери крейсера “Москва”. И оно, это соотношение, становится более чем актуальным в связи с тем, что Эрдоган, похоже, намерен “продлить” так называемую “зерновую сделку” (которая ему важна просто хотя бы потому, что приносит много денег) независимо от того, будет в ней участвовать РФ или нет.

Суть всей “сделки” ведь проста, как три рубля: она сводится к тому, будет РФ выпускать зерновозы с зерном на экспорт из Одессы – или нет. Так вот Эрдоган, похоже, готов договориться с одной Украиной о том, что Украина зерно будет вывозить, а о сопровождении и безопасности зерновозов будет заботиться Турция своим военно-морским флотом. Чего там себе по такому поводу думает “друг Влад” – пусть, типа, останется его личным делом.

Словом, может получиться так, что украинские зерновозы поплывут к Босфору, а прикрывать их станут турецкие крейсера. Сможет против этого как-то возразить ЧМФ, который и так-то был в 6 раз меньше турецкого, а теперь еще и остался без флагмана? Ответ, думается, очевиден.

Поэтому со всех сторон наиболее разумной тактикой для Кремля было бы “поломаться и согласиться”, сделав вид, что он с Турцией о чем-то там “договорился”, а не был поставлен перед фактом. Будем надеяться, что так и будет. Флота все равно считай что нет, чего понтоваться-то бестолку.

Источник: Размышления вольного социолога


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