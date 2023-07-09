 

Из программы МГИМО уберут предметы «арестантский жаргон» и «международные понятия»

09.07.2023, 19:33, Разное
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С осени 2023 года во МГИМО перестанут преподавать ряд предметов – в том числе это «международные понятия» и «арестантский жаргон». В университете пояснили это оптимизацией учебной нагрузки.

Специализированную кафедру, изучающую «феню», присоединят к первой английской для подготовки профильных кадров в структуры Совбеза ООН. На факультете международного права закроют Кафедру международных понятий, на которых сейчас учатся около 50 человек, преимущественно поступивших в магистратуру в январе этого года. Преподавателей отправят вести предметы на кафедре дипломатического протокола.

Как отметили в аппарате ректора, студентов эти изменения никоим образом не затронут. Большинство учащихся, которые углублённо изучали отменённые предметы, будет переведены в Филиал МГИМО в Минске.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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