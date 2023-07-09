«Позорная слабость» — министра финансов США раскритиковали за поклоны китайцам

Министра финансов США Джанет Йеллен обвинили в «заискивании» перед Китаем, пишет New York Post. Дело в том, что во время своей встречи с вице-премьером госсовета Китая Хэ Лифэном она трижды ему поклонилась. «С этой администрацией мы из раза в раз позоримся и показываем слабость. И это свидетельствует об отсутствии у нас эффективных рычагов давления», сетует экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман.



AP

Американский министр финансов Джанет Йеллен совершила ряд «дипломатических промахов» во время своего визит в Китай, пишет New York Post. Пожимая руку Хэ Лифэну, вице-премьеру госсовета Китая, который курирует экономические вопросы, она трижды ему поклонилась. Тот же не сделал никаких ответных жестов и даже отступил немного назад, чтобы предоставить представителю США больше пространства для «заискиваний».

Такое абсолютно недопустимо, прокомментировал произошедшее экс-сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман, работавший в администрации президента Джорджа Буша-младшего: «Представители Америки не кланяются. Выглядит так, как будто её вызвали к директору, и именно такая картинка нравится китайцам». Эксперты также подчёркивают, что поклоны — это не часть принятого протокола. К тому же позже Йеллен оговорилась, назвав премьера по имени Ху, а не Хэ, рассказывает американское издание.

Министр финансов США подчеркнула, что отношения двух стран строятся на крепких связях между американским и китайским народами. И, по её словам, важно «подпитывать и углублять» эти связи. Она также призвала Пекин и Вашингтон уделять больше внимания экологическим проблемами и сосуществовать в рамках «здоровой экономической конкуренции», а не соперничать по принципу «победителю достаётся всё».

На этой неделе Китай под предлогом защиты национальных интересов и безопасности неожиданно объявил о введении ограничений на экспорт галлия и германия, двух металлов, необходимых для производства полупроводников. Наблюдатели усматривают в этом шаге попытку поквитаться с США за сдерживание китайских технологий. К тому же сразу после приземления Йеллен в Пекине, Китай отправил к Тайваню самолёт и шесть военных кораблей. «С противником нельзя вести себя подобострастно, — подчеркнул Блейкман. — Но с этой администрацией мы из раза в раз позоримся и показываем слабость. И это свидетельствует об отсутствии у нас эффективных рычагов давления».

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