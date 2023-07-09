Эндокринолог Гуреева назвала отрыжку, газы и дефекацию здоровыми процессами в организме

Отрыжка, кишечные газы или частый стул часто причиняют дискомфорт. Но такие «отвратительные» признаки организма совершенно нормальны — и даже действительно здоровы.

С медицинской точки зрения отрыжка — это внезапное выделение газа из желудка. Если опорожнение происходит со дна желудка, отрыжка может быть даже очень шумной. Но это не повод проваливаться под землю. Желудок просто занят прямо сейчас. Иногда тяжелая еда, газированные напитки или продукты, вызывающие газообразование, являются триггерами отрыжки. «Не стоит подавлять этот естественный процесс организма, чтобы излишне не усложнять пищеварительную работу желудка», – заявила врач Антонина Гуреева.

Газы. Эта причина обычно безвредна. Во время пищеварения в кишечнике образовалось большое количество газа, который оказывает давление на грудную клетку и живот. Только шумное выделение кишечных газов приносит облегчение. С другой стороны, частое подавление может привести к боли в животе или расстройству желудка.

Дефекация. Некоторым это нужно два раза в день, другим только три раза в неделю — у всех стул разный. «Важно, чтобы он был ровным, вытянутым, с небольшими трещинками. ЖКТ сообщает: все в порядке», – считают врачи.

Позывы к мочеиспусканию: человек должен выпивать не менее 1,5 литров воды каждый день. Около четырех-шести походов в туалет в день являются нормой. Если приходится ходить в туалет очень часто в течение нескольких недель, следует обратиться к врачу.